Matheus Cunha é apresentado pelo Cruzeiro e revela acolhimento de Tite e Pedrinho após lesão

O Cruzeiro apresentou oficialmente, na tarde desta quinta-feira (19), o goleiro Matheus Cunha. Ele chegou ao clube no início do ano, mas teve uma lesão no menisco que o tirou de combate durante pouco mais de um mês. Em sua primeira entrevista pela Raposa, o defensor abriu o jogo sobre o problema e revelou que teve acolhimento do técnico Tite e do dono da SAF celeste, Pedro Lourenço.

– Agradecer ao departamento médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio, fisioterapeuta. Estrutura incrível, hoje treino sem dor nenhuma. Agradecer todo suporte, acolhimento, sensacional. Nós jogadores estamos sujeitos a lesão, foi em um lance totalmente bobo. Fiquei triste, falei com o Pedrinho, com todos. Fiquei abatido, estava prestes a estrear. Fiz o melhor tratamento possível, o DM é sensacional. Hoje estou sem dor e à disposição do Tite – contou o goleiro.

– O Tite é um cara que já conheço, trabalhei com ele no Flamengo. É super humano. Uma das melhores pessoas nesse meio do futebol. Sempre me ligou, quando me lesionei, conversou comigo, me acalmou. O Tite é sensacional, em trabalho, conheço ele, sei da índole dele. Mas conversa comigo diariamente, pergunta como estou e fala para eu focar – ressaltou Matheus Cunha.

Matheus Cunha (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Empolgado com o projeto do Cruzeiro

O goleiro do Cruzeiro ressaltou também o que espera do projeto celeste. Ele destacou ainda a importância do trabalho de Pedrinho na evolução do clube.

– O rumo que o Cruzeiro está tomando vai levar a títulos. Todo o esforço do Pedrinho, estrutura, trazendo grandes jogadores, esse caminho leva a títulos naturalmente. Seguir trabalhando, focado, evoluir a cada treino e a cada jogo, isso leva a títulos – disse.

