Copa Sul-Sudeste: veja como será o novo torneio que estreia em 2026
Competição reunirá 12 clubes da região em formato inédito
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (1º) uma série de mudanças e novidades para o calendário do futebol brasileiro de 2026. Entre os principais destaques está a criação da Copa Sul-Sudeste.
O torneio será disputado entre 25 de março e 7 de junho. A competição reunirá 12 clubes dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O detalhe mais importante é que os times que estiverem envolvidos na Conmebol Libertadores ou na Copa Sul-Americana não poderão participar do novo torneio interestadual.
Cada equipe terá garantida a realização de pelo menos seis partidas, em um calendário pensado para preencher o período sem competições internacionais. Os clubes do Espírito Santo não farão parte do campeonato, já que foram direcionados para a Copa Centro-Oeste.
— Bem, na verdade é uma nova competição. Procuramos as federações participantes, foi um pleito delas também fazer essa nova competição. O que a gente quer é fomentar o futebol entre os estados e nada mais justo do que ter. A gente tem a Copa do Brasil, tem a Copa Verde, tem a Copa Norte-Nordeste e agora tem a nova Copa Sul-Sudeste — disse Samir Xaud, presidente da CBF.
Critério da Copa Sul-Sudeste
- Criação do torneio, que terá 12 clubes
- Início em 25 de março e término em 7 de junho, período exclusivo para a competição
- Total de 42 partidas e 10 datas
- Pelo menos 6 jogos para 12 clubes e máximo de 10 jogos para os finalistas
- Clubes que disputam torneios da CONMEBOL não participam
- Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027
- Clássicos locais preservados no confronto entre grupos
Critério de participação
Critério 1: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025
Critério 2: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025 ou para campeões de torneios seletivos de 2025
Formato de disputa
1ª Fase (Grupos): 2 grupos, com 6 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo - 36 partidas nesta fase
2ª Fase (Semifinais): 2 melhores colocados de cada grupo avançam e decidem a vaga em jogos de ida e volta
3ª Fase (Finais): Decisão do título em jogos de ida e volta
