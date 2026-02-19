De olho no Bragantino, São Paulo atualiza quadro de Ferreirinha

O São Paulo voltou a treinar nesta quinta-feira, dia 19 de fevereiro, de olho na decisão contra o Bragantino, que acontece neste sábado (21). Entre as novidades, o Tricolor atualizou o quadro de Ferreirinha.

O atacante Ferreira, que desfalcou o jogo contra a Ponte Preta por conta de uma sobrecarga no adutor direito, foi ao campo e participou de atividades com bola em intensidade controlada, sob supervisão dos preparadores físicos.

A mesma programação foi seguida por André Silva, que está em fase de transição física após se recuperar de uma lesão no joelho direito.

(Foto: Fellipe Lucena e Anuar Sayed / São Paulo FC)

Treino do São Paulo

O São Paulo também informou sobre o treino desta quinta-feira (19). Após o aquecimento, que incluiu trabalhos de fundamentos técnicos, Hernán Crespo e sua comissão comandaram um coletivo extenso em campo inteiro, com 11 contra 11, no qual testaram duas formações consideradas principais. Para completar a atividade, 18 atletas das categorias de base foram chamados para integrar o treino.

O zagueiro Robert Arboleda, que se reapresentou na quarta-feira (18) após resolver questões pessoais no Equador, e o volante Damián Bobadilla, recuperado de um trauma na coxa direita, participaram normalmente desta parte do trabalho. O meia Cauly, último reforço anunciado pelo São Paulo, também esteve em campo. Já regularizado no BID, ele está apto para estrear.

O Tricolor encerra a preparação para o confronto na manhã desta sexta-feira (20), novamente no SuperCT. A delegação viajará para Bragança Paulista no dia da partida.

