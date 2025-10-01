menu hamburguer
Futebol Nacional

CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro; confira

Copa do Brasil, Estaduais, Brasileirão... veja o que muda

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
10:34
Atualizado há 0 minutos
CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro
CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
A CBF anunciou nesta quarta-feira (1) uma série de mudanças no calendário do futebol brasileiro. O Brasileirão começará no fim de janeiro e se estenderá por todo o ano, e os times da Série A entrarão apenas na 5ª fase da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, por sua vez, passará a ter final em jogo único. Além disso, todas as regiões do País passarão a ter torneios regionais.

As medidas, que passam a valer a partir do próximo ano e tem previsão de se manterem até 2029, tentam diminuir o impacto da grande carga de jogos.

Calendário do Futebol Brasileiro

Estaduais: 11 de janeiro a 8 e março (11 datas)

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro
Aumento de 92 para 126 clubes
Até quarta fase: jogo único
Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta
Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro

Brasileirão - Série A - 28 de janeiro a 2 de dezembro
Mesma fórmula, mas competição passa a ser jogada o ano inteiro

Série B - 21 de março a 28 de novembro
Mesma fórmula de disputa

Série C - 5 de abril a 25 de outubro
Em 2026: mesmo formato, com 20 clubes, mas com apenas dois rebaixados
Em 2027: mesmo formato, mas com 24 clubes; dois rebaixados, mas seis clubes subirão da C
Em 2028: mudança de formato, com os 28 clubes formando dois grupos de 14 em ida e volta; seis rebaixados

Série D - 5 de abril a 13 de setembro
Aumento para de 64 para 96 clubes, com mínimo de dez partidas para cada um deles; finalistas chegarão a 22 jogos

Copa do Nordeste - 25 de março a 7 de junho
Aumento de 16 para 20 clubes

Copa Verde - 25 de março a 7 de junho
Mantido o número de 24 clubes, com divisão de conferências entre a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste

Copa Sul-Sudeste - 25 de março a 7 de junho
Nova competição, com 12 clubes; pelo menos seis jogos para cada participante

Atenção: clubes que participam de competições da Conmebol não disputam os regionais

— As mudanças têm duas razões: reduzir a carga de jogos de nossa elite do futebol, e ampliar as possibilidades de competições nacionais a equipes que, há muito tempo, passam meses inativos — disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

Há dois meses, Xaud, já havia antecipado ao Lance! que a maioria das competições organizadas pela entidade seriam reformuladas.

Além do calendário do futebol regular, a temporada de 2026 terá ainda a Copa do Mundo entre 11 de junho e 19 de julho, período em que nenhum jogo oficial poderá ser disputado.

Samir Xaud declarou ainda no dia da eleição que calendário do futebol seria alterado
Samir Xaud declarou ainda no dia da eleição que calendário do futebol seria alterado (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

