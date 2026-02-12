Fortaleza oficializa a contratação de atacante do Athletico

O Fortaleza anunciou, nesta quinta-feira (12), a contratação do atacante Luiz Fernando, que estava no Athletico. O jogador assinou com o Leão até o fim de 2027, tendo opção de renovação por mais um ano.

O Lance! adiantou que o Athletico estava cogitando renovar com o atacante para emprestá-lo. No entanto, a transferência acabou acontecendo de forma definitiva.

— Estou muito feliz com esse novo desafio, espero poder estar fazendo o meu melhor trabalho aqui para estar ajudando o Fortaleza a voltar ao seu devido lugar, que é a Série A. Espero que seja um ano abençoado, minha família toda está muito feliz, minha esposa e meus filhos também. Então, não vejo a hora de poder entrar em campo e dar alegria à nossa Nação Tricolor - disse.

Luiz Fernando é o novo atacante do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Luiz Fernando fez 57 jogos no Furacão, com 13 gols e oito assistências ao longo de sua passagem. O atacante foi revelado pelo Atlético-GO e também atuou por Botafogo e Grêmio.

O atleta de 29 anos costuma jogar pelo lado esquerdo, mas também pode aparecer na direita ou como um falso 9. O técnico Thiago Carpini já tinha citado a necessidade de reforços no setor ofensivo.

Vitinho e Rodriguinho foram contratados pelo Fortaleza

O Fortaleza oficializou, na quinta-feira passada (5), a contratação do atacante Vitinho. O atleta foi emprestado pelo Tijuana-MEX até o fim do ano, com opção de compra.

Já na terça-feira (10), o clube anunciou a chegada por empréstimo do meia-atacante Rodriguinho. O jogador foi cedido pelo Cruzeiro.