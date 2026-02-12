Estratégia definida? Crespo revela como o São Paulo escolhe seus batedores de pênalti

Hernán Crespo esclareceu qual tem sido o critério para escolher os batedores de pênalti nos jogos do São Paulo. Contra o Grêmio, duas penalidades foram marcadas e cobradas por Lucas Moura e Luciano. Lucas converteu, mas Luciano parou em Weverton.

Desde a saída de Reinaldo, em 2022, o São Paulo não adotou mais um "batedor oficial". Embora nomes como Lucas Moura assumam essa responsabilidade, Crespo revelou que deixa os próprios jogadores decidirem entre si quem fará a cobrança.

— Os pênaltis a gente escolhe, mas quem realmente escolhe é o jogador, que sente na conversa entre eles. Foi o que aconteceu hoje com o Luciano. Ele chuta bem, o Lucas, o Calleri também. Não é uma problemática. Eles são suficientemente grandes para escolher esse momento — explicou.

Na zona mista, após o jogo, Calleri também comentou sobre as cobranças. Segundo o argentino, a estratégia é deixar bater quem estiver mais confiante no momento.

— Bate quem está mais confiante no momento. Hoje, creio que o primeiro pênalti era para o Lucas. Ele bateu bem, fez gol, mas aqui não tem vaidade: "Ah, eu faço o gol, eu deixo o pênalti para você". Não, a gente não tem vaidade nenhuma. Acho que é por esses momentos. Hoje, a gente decidiu que batia o Lucas e, no segundo pênalti, como eu já havia feito o gol, o Luciano bateu. Mas, como o Crespo falou, quem se sente mais confiante bate. O mais importante é que o São Paulo ganhe — disse o camisa 9.

Lucas Moura bateu o primeiro pênalti do São Paulo nesta quarta (Foto: Vinicius Nunes/AgÃªncia F8/Gazeta Press) <br>

Lucas Moura tem sido destaque nas cobranças

Lucas Moura tem sido o nome de destaque nas cobranças de pênaltis do São Paulo. De acordo com números do Sofascore, desde 2023, foram 13 cobrados, com 12 acertos e somente um erro. Inclusive, como dito, foi o responsável pelo que abriu o placar na vitória contra o Grêmio por 2 a 0. Ao todo, 92.3% de aproveitamento, número que chama atenção.

