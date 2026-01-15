Fortaleza joga bem e goleia o Quixadá pelo Campeonato Cearense
Leão triunfou por 4 a 0 no Presidente Vargas
O Fortaleza venceu o Quixadá por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (15), no Estádio Presidente Vargas, valendo pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. Samuel (contra), Pochettino (duas vezes) e Kayke fizeram os gols do Tricolor.
Assim, o Leão foi a quatro pontos e assumiu a liderança no Grupo A. O Quixadá, que tem os mesmos quatro pontos, é o quarto colocado na chave.
Tricolor conquista a sua primeira vitória em 2026
O Fortaleza não demorou para construir, nesta noite, o seu primeiro triunfo na temporada. Após cruzamento de Lucas Crispim, Bareiro desviou e acertou a trave. No rebote, a bola bateu em Samuel, que acabou marcando contra.
Bareiro teve chance de marcar novamente, mas o goleiro Josué afastou na dividida. O segundo gol veio com Pochettino. O meia aproveitou a sobra na área e acertou um belo chute para ampliar o marcador no Presidente Vargas.
Pochettino teve nova chance posteriormente, mas a tentativa parou em Josué. Pouco ameaçado, o Leão continuou pressionando em tabelas pelo meio. Sem novos tentos, os times foram para o intervalo com o 2 a 0 no placar.
Logo no início do 2º tempo, o Fortaleza criou boa chance ao recuperar a bola na frente. Lucca Prior acionou Moisés e o atacante acertou a trave.
Posteriormente, Maílton avançou pela direita e cruzou com precisão para Kayke. O centroavante cabeceou e anotou o terceiro gol do Fortaleza. Lucca Prior quase fez o seu na sequência, mas parou em Josué.
O Fortaleza continuou atacando e obrigou Josué a fazer duas grandes defesas. No rebote do lance, Pochettino dominou, finalizou e fez o quarto gol tricolor. Com isso, o time de Carpini goleou e obteve seu primeiro resultado positivo no ano.
Próximo jogo do Fortaleza
O Fortaleza voltará a campo no domingo (18), em casa, contra o Maracanã. O duelo pelo Campeonato Cearense terá início às 18h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 4 X 0 QUIXADÁ
CAMPEONATO CEARENSE - 3ª RODADA
🗓️ Data e horário: quinta-feira, 15/01/2026 - 20h30
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Samuel (contra) aos 5 min do 1º T, Pochettino aos 30 min do 1º T e aos 40 min do 2º T, Kayke aos 27 min do 2º T (FOR)
🟨 Cartões amarelos: Cardona, Kayke (FOR); Lucão, Éric Lima (QUI)
🔴 Cartão vermelho: Éric Lima (QUI)
🟨 Árbitro: Wanderson Marques (CE)
🚩 Assistentes: Nailton Oliveira (CE) e Italo Barbosa (CE)
FORTALEZA (Técnico: Thiago Carpini)
Brenno; Maílton, Brítez, Cardona e Mancuso (Moisés); Lucas Sasha (Ronald), Rodrigo e Pierre; Pochettino, Bareiro (Kayke) e Lucas Crispim (Kuscevic).
QUIXADÁ (Técnico: Juranilson Vieira)
Josué; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel e Dudu; Dim (Gleryston), Anderson Paulista, Davi (Lucão), Gustavo e Conrado (Rodrigo Canindé); Éric Lima.
