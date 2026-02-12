Fortaleza se movimenta no mercado e renova setor ofensivo

O Fortaleza continua se movimentando no mercado da bola. Em reformulação após a queda para a Série B, o clube tem acertado com diversos nomes do setor ofensivo nos últimos dias.

Os pontas Moisés, Herrera e Breno Lopes foram vendidos pelo Leão neste ano. Vitinho chegou para ser uma opção pelos lados e o técnico Thiago Carpini já tinha adiantado que outros nomes se juntariam ao elenco.

Pouco depois, o Tricolor acertou a contratação do atacante Luiz Fernando, do Athletico. O atleta costuma atuar na ponta-esquerda, mas também pode ser escalado na direita ou como um falso 9. Lucas Braga, do Vitória, é outro nome próximo de chegar ao Pici.

Na posição de 9, Lucero e Deyverson rescindiram seus contratos. Bareiro segue como titular e GB, do Vasco, teve empréstimo encaminhado até o fim do ano. Outra opção é Kayke, cedido pelo Botafogo até junho.

Há ainda a contratação de Rodriguinho, emprestado pelo Cruzeiro para a atual temporada. O meia-atacante se juntará a Pochettino e Lucas Crispim no setor, mas poderá ocupar outras funções ofensivas.

Fortaleza também acertou com um lateral-esquerdo

O Fortaleza acertou a chegada do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, emprestado pelo Fluminense. O vínculo do colombiano será válido até o fim da temporada.

O Leão buscou o empréstimo para preencher uma das principais lacunas no seu elenco. Isso porque Diogo Barbosa está fora dos planos do clube e Weverson rescindiu o contrato para acertar com o Gil Vicente-POR.