Cássio fala sobre prioridades do Cruzeiro e faz pedido à torcida

O Cruzeiro conseguiu somar seu primeiro ponto nesta edição do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira (11), contra o Mirassol. Entretanto, a atuação no 2 a 2 não agradou aos cruzeirenses. Após a partida, o goleiro Cássio, melhor jogador da equipe na partida, fez um pedido à torcida.

– Lógico que se criou uma expectativa grande. Os resultados não vieram, a pressão pelo investimento. Entendo o torcedor, queria aproveitar, tem direito de criticar, cobrar. Mas peço que, dentro do jogo, nos ajude, não estou batendo de frente com a torcida, eles têm ido, lotado. Depois do jogo, se quiser xingar, vaiar. O torcedor é fiel ao Cruzeiro, em Belo Horizonte o tempo está ruim, mesmo assim eles têm ido. Mas dentro do jogo, a gente possa se apoiar. Para o jogador, o treinador, não é legal ser xingado, por mais que todos tenham direito de ter sua opinião. Ano passado, começamos mal o Brasileirão e o Mineiro. Juntos conseguimos fazer um grande ano. A torcida nos ajudou, mostrou força. A torcida tem um papel muito importante para nós. A cobrança é válida – disse o defensor.

– Não gostamos de ficar nessa situação. Tem pouco campeonato. Precisamos ganhar, próxima partida em casa, continuar trabalhando forte, corrigir os erros que têm acontecido. Ir em busca da vitória, foi um ponto importante. Grandes times vieram aqui, alguns foram goleados. Lógico que tínhamos que vencer em casa o Coritiba. O que passou, temos que tirar coisas positivas para olhar para frente. Se vencermos sábado, teremos a melhor campanha do Campeonato Mineiro – analisou.

Além disso, Cássio foi questionado sobre as prioridades do Cruzeiro na temporada. Depois de poupar o elenco em algumas partidas, Tite tem escalado os titulares em partidas em sequência.

– Não tem como priorizar. Cruzeiro tem que entrar em todas para ganhar. Não dá para poupar agora. Pegamos jogos em uma época que chove muito, pré-temporada curta. Não engrenamos no Brasileirão, conseguimos um ponto. Não tem tempo para fazer muita coisa, sábado já tem jogo. Sete horas de viagem, faz parte. Não dá para ficar remoendo as coisas que aconteceram. É corrigir. Esse ano começamos melhor que ano passado. Lógico que fico incomodado de tomar gol todo jogo. Se não tomarmos gols, estaremos mais próximos da vitória – destacou.

Mirassol x Cruzeiro

Em um jogo movimentado no Maião, o Cruzeiro pontuou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite saiu na frente com Wanderson, levou a virada, mas conseguiu empatar com Kaio Jorge no fim.

Com o resultado, a Raposa saiu da lanterna e está na 19ª colocação, com um ponto somado. Enquanto isso, o Mirassol subiu para a terceira posição, com cinco pontos.

