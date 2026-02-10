Boca Juniors encaminha contratação de Edwuin Cetré, 'decepção' do Athletico-PR
Clube acerta com atacante após receber recusa de Hinestroza, que acertou com o Vasco
O Boca Juniors está próximo da contratação de Edwuin Cetré, do Estudiantes, segundo o jornal argentino "Olé". O colombiano entrou no radar do futebol brasileiro após quase reforçar o Athletico-PR no início de fevereiro, mas a negociação foi desfeita após a realização de exames médicos no Brasil.
Segundo a imprensa argentina, o Boca apresentou uma oferta formal e avançou nas negociações. Para isso, trata com o Estudiantes e com o Independiente de Medellín, que detém parte dos direitos do jogador. O valor da operação gira em torno de 6 milhões de dólares (R$ 31 milhões), mesmo montante discutido anteriormente com o Athletico. As conversas estão adiantadas, e a expectativa é que, resolvidas as pendências documentais, Cetré realize exames médicos e assine contrato nos próximos dias.
O Boca busca reforçar o setor ofensivo após sofrer com lesões e a redução de opções pelas pontas. Cetré é visto como alternativa de velocidade e profundidade pelos lados do campo, perfil considerado prioridade pela comissão técnica para a sequência da temporada. Antes dele, a diretoria xeneize tentou a contratação de Kevin Serna, do Fluminense, e de Marino Hinestroza, que saiu do Atlético Nacional para o Vasco nesta janela de transferências.
Aos 28 anos, o jogador foi revelado pelo Rocha, modesta equipe uruguaia, e possui passagens por Santos Laguna, do México, Junior Barranquilla e Independiente Medellín, da Colômbia, além do Estudiantes. Na base, atuou pelo Boca Juniors de Cali.
Athletico e Estudiantes emitiram nota oficial confirmando o fim da negociação por Cetré em 2 de fevereiro. Segundo o comunicado, o cancelamento ocorreu devido a "desacordos de última hora sobre os termos entre as duas instituições", sem detalhar os pontos.
Cetré realizou os exames habituais e apresentou problemas cardíacos, relacionados a uma artéria do coração, e clínicos, com artrose no joelho, na primeira bateria de testes. Apesar de estar apto a jogar, o presidente Mario Celso Petraglia optou por cancelar o acordo.
