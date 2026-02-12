Sul-Mato-Grossense tem novo líder e rodada termina com briga acirrada no rebaixamento

O Campeonato Sul-Matogrossense tem um novo líder e a sexta rodada terminou na noite de quarta-feira (11) com a briga contra o rebaixamento ainda mais acirrada, com pelo menos sete dos dez clubes fugindo da queda e ainda mirando uma vaga para o mata-mata da próxima fase.

➡️ Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026: premiação, regulamento, formato e histórico

O Naviraiense bateu o Dourados por 3 a 1 jogando em casa e assumiu a ponta da tabela com 13 pontos, empatado com o Operário, que ficou no 0 a 0 com o Costa Rica e fica na segunda colocação pelo critério de desempate no número de vitórias. Além disso, o time da capital Campo Grande tem um jogo a mais. Os dois times tem vantagem confortável na briga pelas primeiras colocações e abriram quatro pontos de frente em relação ao Bataguassu, que tem nove pontos.

O empate em casa por 1 a 1 com o Pantanal manteve o Bataguassu em terceiro e aumentou a distância da equipe para a zona do rebaixamento, que tem as outras sete equipes envolvidas. Apenas três pontos separam o Pantanal, quarto colocado com oito pontos, e o lanterna Ivinhema, que tem cinco. O Costa Rica aparece na sexta posição com sete pontos e mais quatro times estão empatados com seis pontos: Corumbaense, Aquidauana, Águia Negra e Dourados.

Pelo regulamento do Campeonato Sul-Mato-Grossense, os dois primeiros colocados da fase inicial avançam diretamente às semifinais, enquanto as demais equipes classificadas disputam a segunda fase da competição. Neste cenário, Naviraiense e Operário se classificam direto, enquanto Bataguassu, Pantanal, Costa Rica e Corumbaense fecham a zona do mata-mata.

Veja a classificação do Campeonato Sul-Matogrossense

Resultados da 6ª rodada

Naviraiense 3 x 1 Dourados

Operário 0 x 0 Costa Rica

Bataguassu 1 x 1 Pantanal

Águia Negra 1 x 3 Aquidauana

Corumbaense 1 x 0 Ivinhema

Time Jogos Pontos Vitórias Saldo de gols Naviraiense 6 13 4 3 Operário 7 13 3 8 Bataguassu 6 9 2 2 Pantanal 7 8 2 -3 Costa Rica 6 7 1 0 Corumbaense 6 6 1 -1 Aquidauana 6 6 1 -2 Águia Negra 6 6 1 -2 Dourados 6 6 1 -2 Ivinhema 6 5 1 -3

