imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Sul-Mato-Grossense tem novo líder e rodada termina com briga acirrada no rebaixamento

Estadual entra na reta final da primeira fase; veja resultados e classificação

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 12/02/2026
13:24
Naviraiense venceu o Dourados pelo Campeonato Sul-Matogrosensse.
imagem cameraNaviraiense venceu o Dourados pelo Campeonato Sul-Matogrosensse.. (Foto: Reprodução/Instagram/@ffms_oficial)
O Campeonato Sul-Matogrossense tem um novo líder e a sexta rodada terminou na noite de quarta-feira (11) com a briga contra o rebaixamento ainda mais acirrada, com pelo menos sete dos dez clubes fugindo da queda e ainda mirando uma vaga para o mata-mata da próxima fase.

➡️ Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026: premiação, regulamento, formato e histórico

O Naviraiense bateu o Dourados por 3 a 1 jogando em casa e assumiu a ponta da tabela com 13 pontos, empatado com o Operário, que ficou no 0 a 0 com o Costa Rica e fica na segunda colocação pelo critério de desempate no número de vitórias. Além disso, o time da capital Campo Grande tem um jogo a mais. Os dois times tem vantagem confortável na briga pelas primeiras colocações e abriram quatro pontos de frente em relação ao Bataguassu, que tem nove pontos.

O empate em casa por 1 a 1 com o Pantanal manteve o Bataguassu em terceiro e aumentou a distância da equipe para a zona do rebaixamento, que tem as outras sete equipes envolvidas. Apenas três pontos separam o Pantanal, quarto colocado com oito pontos, e o lanterna Ivinhema, que tem cinco. O Costa Rica aparece na sexta posição com sete pontos e mais quatro times estão empatados com seis pontos: Corumbaense, Aquidauana, Águia Negra e Dourados.

Pelo regulamento do Campeonato Sul-Mato-Grossense, os dois primeiros colocados da fase inicial avançam diretamente às semifinais, enquanto as demais equipes classificadas disputam a segunda fase da competição. Neste cenário, Naviraiense e Operário se classificam direto, enquanto Bataguassu, Pantanal, Costa Rica e Corumbaense fecham a zona do mata-mata.

Veja a classificação do Campeonato Sul-Matogrossense

Resultados da 6ª rodada

  • Naviraiense 3 x 1 Dourados
  • Operário 0 x 0 Costa Rica
  • Bataguassu 1 x 1 Pantanal
  • Águia Negra 1 x 3 Aquidauana
  • Corumbaense 1 x 0 Ivinhema
TimeJogosPontosVitóriasSaldo de gols

Naviraiense

6

13

4

3

Operário

7

13

3

8

Bataguassu

6

9

2

2

Pantanal

7

8

2

-3

Costa Rica

6

7

1

0

Corumbaense

6

6

1

-1

Aquidauana

6

6

1

-2

Águia Negra

6

6

1

-2

Dourados

6

6

1

-2

Ivinhema

6

5

1

-3

Fora de casa, o Aquidauana venceu o Águia Negra
Fora de casa, o Aquidauana venceu o Águia Negra. (Foto: Reprodução/Instagram/@ffms_oficial)

