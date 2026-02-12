Sul-Mato-Grossense tem novo líder e rodada termina com briga acirrada no rebaixamento
Estadual entra na reta final da primeira fase; veja resultados e classificação
- Matéria
- Mais Notícias
O Campeonato Sul-Matogrossense tem um novo líder e a sexta rodada terminou na noite de quarta-feira (11) com a briga contra o rebaixamento ainda mais acirrada, com pelo menos sete dos dez clubes fugindo da queda e ainda mirando uma vaga para o mata-mata da próxima fase.
Relacionadas
➡️ Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026: premiação, regulamento, formato e histórico
O Naviraiense bateu o Dourados por 3 a 1 jogando em casa e assumiu a ponta da tabela com 13 pontos, empatado com o Operário, que ficou no 0 a 0 com o Costa Rica e fica na segunda colocação pelo critério de desempate no número de vitórias. Além disso, o time da capital Campo Grande tem um jogo a mais. Os dois times tem vantagem confortável na briga pelas primeiras colocações e abriram quatro pontos de frente em relação ao Bataguassu, que tem nove pontos.
O empate em casa por 1 a 1 com o Pantanal manteve o Bataguassu em terceiro e aumentou a distância da equipe para a zona do rebaixamento, que tem as outras sete equipes envolvidas. Apenas três pontos separam o Pantanal, quarto colocado com oito pontos, e o lanterna Ivinhema, que tem cinco. O Costa Rica aparece na sexta posição com sete pontos e mais quatro times estão empatados com seis pontos: Corumbaense, Aquidauana, Águia Negra e Dourados.
Pelo regulamento do Campeonato Sul-Mato-Grossense, os dois primeiros colocados da fase inicial avançam diretamente às semifinais, enquanto as demais equipes classificadas disputam a segunda fase da competição. Neste cenário, Naviraiense e Operário se classificam direto, enquanto Bataguassu, Pantanal, Costa Rica e Corumbaense fecham a zona do mata-mata.
Veja a classificação do Campeonato Sul-Matogrossense
Resultados da 6ª rodada
- Naviraiense 3 x 1 Dourados
- Operário 0 x 0 Costa Rica
- Bataguassu 1 x 1 Pantanal
- Águia Negra 1 x 3 Aquidauana
- Corumbaense 1 x 0 Ivinhema
|Time
|Jogos
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
Naviraiense
6
13
4
3
Operário
7
13
3
8
Bataguassu
6
9
2
2
Pantanal
7
8
2
-3
Costa Rica
6
7
1
0
Corumbaense
6
6
1
-1
Aquidauana
6
6
1
-2
Águia Negra
6
6
1
-2
Dourados
6
6
1
-2
Ivinhema
6
5
1
-3
🍀 Aposte nos estaduais!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias