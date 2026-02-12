Real Madrid, Barcelona e Disney: as inspirações de BAP para o Flamengo

Presidente do Flamengo desde 2025, BAP não esconde as referências de grandeza que tem para o clube. De Real Madrid e Barcelona, passando pela Disney, o mandatário rubro-negro falou ao Diário As, da Espanha, sobre suas aspirações e inspirações para o modelo de gestão.

O presidente falou sobre o início do processo de crescimento do clube antes de sua primeira eleição, em 2012. Para dar o ponta pé neste desenvolvimento, revelou ter se inspirado no clube catalão.

— O modelo, a inspiração, foi 100% o Barcelona, no início dos anos 2000, acho que por Ferran Soriano e seu livro "A bola não entra por acaso". Ali eles contam a história do Barcelona, e, se você quer entender o que me motivou, foi porque as condições eram idênticas às que eles relatam sobre o Barcelona naquela época. Os problemas talvez fossem um pouco diferentes, mas as histórias são muito semelhantes. A diferença é que, do ponto de vista do potencial, sempre vi o Flamengo como um clube com uma enorme margem de crescimento — disse ao As.

Troféus da Libertadores e do Brasileirão conquistados pelo Flamengo (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Para atingir o resultado que imaginava, BAP buscou profissionais de fora do futebol, mas que tivessem paixão pelo Flamengo. Dessa forma, montou uma equipe comercial especializada, orgulhando-se de que "as duas pessoas que melhor entendem esse procesos no Brasil, hoje, estão juntas trabalhando no Flamengo".

Sobre as receitas, explicou que 40% vem de conquistas e premiações, enquanto 60% vem justamente das receitas comerciais independentes do desempenho esportivo. E é neste raciocínio que entra a inspiração na Disney, por entender que um dos produtos do clube é o entretenimento.

— Foram realizadas uma série de boas ações comerciais. Minha visão é que o Flamengo deve ser gerido como se fosse a Disney. Nós vendemos entretenimento. Não é um time de futebol que gera recursos para outras modalidades. Por quê? Porque a capacidade do futebol, por si só, de gerar dinheiro é finita.

— Na Europa, os clubes jogam cerca de 60 partidas por ano. São 30 jogos em casa, onde são donos da receita. Os estádios costumam ter 70 mil lugares, com uma média de 60 mil torcedores por jogo, multiplicados por 30 partidas, e assim por diante. O preço do ingresso é limitado. A publicidade na camisa tem um teto. Os direitos de transmissão têm um limite. Portanto, quando você tem um clube gigante como o Real Madrid, por exemplo, e ele vai muito mal esportivamente, é muito difícil acreditar que você vai aumentar as receitas se não tiver outros negócios em funcionamento.

Próximos jogos do Flamengo

No último compromisso, o Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1, pelo Brasileirão (melhores momentos abaixo). O próximo desafio será pelas quartas de final do Campeonato Carioca, contra o Botafogo, no domingo (15), às 17h30.

