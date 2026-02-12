O Coritiba encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, ex-Santos, nesta quinta-feira (12). O jogador de 27 anos deve ser o 11º reforço do Coxa para 2026.

Felipe Jonatan já chegou em Curitiba (PR) para realizar os exames médicos e assinar o contrato. A informação foi divulgada inicialmente pela rádio Jovem Pan News e confirmada pelo Lance!.

O lateral estava sem clube desde que rescindiu com o Fortaleza por uma dívida de R$ 5,3 milhões no começo deste ano. Ele entrou na Justiça, mas depois encerrou a ação com um acordo.

Antes, Felipe Jonatan atuou emprestado ao Mirassol e fez apenas oito partidas, sendo sete no ano passado e uma na atual temporada. Nas redes sociais, ele agradeceu a passagem pelo time paulista.

Essa não é a primeira vez que o Coritiba tenta a contratação do atleta. Nos últimos dois anos, o lateral também foi procurado, mas não acertou.

A posição era uma prioridade para a direção alviverde, que tentou Camilo Cándido e Matheus Bahia. O técnico Fernando Seabra possui Bruno Melo, zagueiro que atua improvisado, e João Almeida, além do atacante Lavega, como opções para o setor.

Carreira de Felipe Jonatan, alvo do Coritiba

Formado no Fortaleza e Ceará, Felipe Jonatan estreou profissionalmente pelo Vozão em 2017 e ganhou sequência na temporada seguinte. Em 2019, ele se transferiu ao Santos.

Pelo Peixe, o lateral atuou por pouco mais de cinco temporadas, com seis gols e 16 assistências 211 jogos, e foi vice-campeão da Libertadores de 2020, diante do Palmeiras. O jogador era vinculado ao Fortaleza desde 2024, com empréstimo ao Mirassol.

Reforços do Coritiba

O Coritiba já anunciou 10 jogadores para 2026: o zagueiro Thiago Santos, o lateral-direito Tinga, os volantes Willian Oliveira e Fernando Sobral, o meia Gustavo, e os atacantes Fabinho, Lavega, Pedro Rocha, Breno Lopes e Keno. A diretoria ainda busca um lateral-direito e um centroavante, além do lateral-esquerdo.

