O lateral-direito Tinga destacou a evolução do Coritiba no início do Brasileirão antes mesmo do empate em 3 a 3 com a Chapecoense, na Arena Condá, pela terceira rodada. O jogador, inclusive, acredita em uma vaga na Libertadores do ano que vem.

O Coxa ficou na frente duas vezes e chegou a abrir 3 a 1, mas sofreu o empate da Chape no fim. Antes, o time alviverde perdeu para o Bragantino por 1 a 0 na estreia, no Couto Pereira, e venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, no Mineirão.

- Acho que o ambiente está até mais preparado, que o Coritiba está num momento de ascensão, dentro e fora de campo. A gente tem totais condições de fazer um grande campeonato e sonhar com coisas maiores. Uma Libertadores, uma Sul-Americana e surpreender jogo a jogo - avaliou, na zona mista.

Campeão da Série B de 2025, o Coritiba é apontado como um dos candidatos a cair na elite do futebol brasileiro. Atualmente, o clube tem quatro pontos em três jogos e ocupa a oitava posição.

- A gente está no começo, mas o Coritiba tem tudo pra voltar a ser uma potência no futebol brasileiro. Eu acho que faz parte do futebol, os times que subiram agora, a mídia, o pessoal fala muito, que são os candidatos a descer. A gente tem que fazer dentro de campo, 11 contra 11 ali, nosso grupo contra o adversário, a gente tem que fazer o nosso melhor - finalizou.

