Fortaleza encaminha a contratação de atacante do Athletico

O Fortaleza encaminhou a contratação do atacante Luiz Fernando, que pertence ao Athletico. O jogador tem vínculo com os paranaenses até junho deste ano.

A informação inicial é do "Canal Trétis" e foi confirmada pelo Lance!. Luiz Fernando tem 29 anos e costuma atuar pelo lado esquerdo, mas também já foi utilizado na direita ou como um falso 9.

O Lance! apurou que o Athletico está definindo se renovará com o atacante para emprestá-lo ou se a transferência ao Leão acontecerá de forma definitiva.

Luiz Fernando, do Athletico, está próximo de acertar sua ida ao Fortaleza (Foto: José Tramontin/Athletico)

Luiz Fernando soma 57 jogos vestindo a camisa do Furacão, com 13 gols e oito assistências ao longo de sua trajetória. O atacante foi revelado pelo Atlético-GO e também passou por Botafogo e Grêmio.

Desde que foi rebaixado, o Tricolor vem lidando com diversas saídas em seu elenco. Nas pontas, Moisés, Herrera e Breno Lopes foram vendidos. O técnico Thiago Carpini destacou a necessidade de reforços e disse que três nomes ofensivos devem ser anunciados nos próximos dias.

Vitinho e Rodriguinho foram contratados pelo Fortaleza

O Fortaleza oficializou, na quinta-feira (5), a contratação do atacante Vitinho. O atleta foi emprestado pelo Tijuana-MEX até o fim do ano, com opção de compra.

Já na terça-feira (10), o clube anunciou a chegada por empréstimo do meia-atacante Rodriguinho. O jogador foi cedido pelo Cruzeiro.