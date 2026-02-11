Fortaleza encaminha a contratação de atacante do Athletico
Luiz Fernando vem vínculo com os paranaenses até junho deste ano
O Fortaleza encaminhou a contratação do atacante Luiz Fernando, que pertence ao Athletico. O jogador tem vínculo com os paranaenses até junho deste ano.
A informação inicial é do "Canal Trétis" e foi confirmada pelo Lance!. Luiz Fernando tem 29 anos e costuma atuar pelo lado esquerdo, mas também já foi utilizado na direita ou como um falso 9.
O Lance! apurou que o Athletico está definindo se renovará com o atacante para emprestá-lo ou se a transferência ao Leão acontecerá de forma definitiva.
Luiz Fernando soma 57 jogos vestindo a camisa do Furacão, com 13 gols e oito assistências ao longo de sua trajetória. O atacante foi revelado pelo Atlético-GO e também passou por Botafogo e Grêmio.
➡️ Athletico bate o Foz do Iguaçu novamente e avança à semifinal do Paranaense
Desde que foi rebaixado, o Tricolor vem lidando com diversas saídas em seu elenco. Nas pontas, Moisés, Herrera e Breno Lopes foram vendidos. O técnico Thiago Carpini destacou a necessidade de reforços e disse que três nomes ofensivos devem ser anunciados nos próximos dias.
Vitinho e Rodriguinho foram contratados pelo Fortaleza
O Fortaleza oficializou, na quinta-feira (5), a contratação do atacante Vitinho. O atleta foi emprestado pelo Tijuana-MEX até o fim do ano, com opção de compra.
Já na terça-feira (10), o clube anunciou a chegada por empréstimo do meia-atacante Rodriguinho. O jogador foi cedido pelo Cruzeiro.
