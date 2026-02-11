Grêmio no sábado, Internacional no domingo. Veja as datas das semis do Gauchão

Foram definidas as datas e horários dos jogos de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. O Grêmio jogará contra o Juventude, no sábado (14), na Arena, em Porto Alegre. Já o Internacional enfrenta o Ypiranga, o domingo (15), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Os duelos de volta ainda não foram definidos pela Federação Gaúcha de Futebol.

Grêmio no sábado

Nas quartas de final, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo por a 1 0, partida disputada no sábado (7), na Arena. O adversário tricolor foi conhecido somente na segunda-feira (9), quando o Juventude venceu o São José por 3 a 2, após estar perdendo por 2 a 0.

O time da Capital e o de Caxias do Sul se enfrentarão no próximo sábado (14), às 16h30min (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre. O jogo de volta será no Alfredo Jaconi, mas ainda não teve data e horário definido.

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Marcos Rocha em partida contra o Novo Hamburgo (Foto: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazeta Press)

Internacional no domingo

No domingo (8), o Internacional venceu o São Luiz por 3 a 1, no estádio Beira-Rio. Seu adversário, o Ypiranga, foi a primeira equipe classificada para as semifinais, após vencer o Caxias, no Centenário, na sexta (6).

O jogo entre Colorado e Canarinho será no domingo (15), às 20h30min, no Colosso da Lagoa, em Erechim. A volta, também ainda sem data e horário definidos, será no Beira-Rio.

Bernabei bate para marcar contra o São Luiz(Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Os confrontos de ida das semifinais

Grêmio x Juventude: sábado (14), às 16h30min

Ypiranga x Inter: domingo (15), às 20h30min

Os resultados das quartas de final do Gauchão