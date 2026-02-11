menu hamburguer
Grêmio no sábado, Internacional no domingo. Veja as datas das semis do Gauchão

Confrontos de volta ainda não foram definidos pela Federação Gaúcha de Futebol

Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 11/02/2026
10:30
Campeonato Gaúcho começa no próximo sábado (10) (Foto: Max Peixoto/FGF)
imagem cameraFGF definiu data e horário dos duelos das semifinais (Foto: Max Peixoto/FGF)
Foram definidas as datas e horários dos jogos de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. O Grêmio jogará contra o Juventude, no sábado (14), na Arena, em Porto Alegre. Já o Internacional enfrenta o Ypiranga, o domingo (15), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Os duelos de volta ainda não foram definidos pela Federação Gaúcha de Futebol.

Grêmio no sábado

Nas quartas de final, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo por a 1 0, partida disputada no sábado (7), na Arena. O adversário tricolor foi conhecido somente na segunda-feira (9), quando o Juventude venceu o São José por 3 a 2, após estar perdendo por 2 a 0.

O time da Capital e o de Caxias do Sul se enfrentarão no próximo sábado (14), às 16h30min (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre. O jogo de volta será no Alfredo Jaconi, mas ainda não teve data e horário definido.

Marcos Rocha em partida contra o Novo Hamburgo (Foto: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazeta Press)

Internacional no domingo

No domingo (8), o Internacional venceu o São Luiz por 3 a 1, no estádio Beira-Rio. Seu adversário, o Ypiranga, foi a primeira equipe classificada para as semifinais, após vencer o Caxias, no Centenário, na sexta (6).

O jogo entre Colorado e Canarinho será no domingo (15), às 20h30min, no Colosso da Lagoa, em Erechim. A volta, também ainda sem data e horário definidos, será no Beira-Rio.

Bernabei bate para marcar contra o São Luiz(Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Os confrontos de ida das semifinais

  • Grêmio x Juventude: sábado (14), às 16h30min
  • Ypiranga x Inter: domingo (15), às 20h30min

Os resultados das quartas de final do Gauchão

  • Caxias 0x2 Ypiranga
  • Grêmio 1x0 Novo Hamburgo
  • Inter 3x1 São Luiz
  • Juventude 3x2 São José

