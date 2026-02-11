Uma pesquisa realizada pelo instituto Prefab Future confirmou a predominância do Flamengo na preferência dos torcedores no Rio de Janeiro. No levantamento realizado entre 3 e 7 de fevereiro deste ano, 58,9% dos pesquisados responderam, espontaneamente, torcer pelo Rubro-Negro. Ou seja, o clube tem mais torcedores do que a soma de Botafogo, Fluminense e Vasco no estado.

Quem está em segundo lugar é o Vasco, com 14,5% da preferência. Botafogo e Fluminense têm 7,3% cada. Dessa forma, o Cruz-maltino tem, praticamente, o dobro dos torcedores somados de Bota e Flu, no estado do Rio de Janeiro.

Flamengo lidera com ampla vantagem, seguido pelo Vasco (crédito: NotebookLM/IA)

Um dado relevante é o percentual de eleitores que disseram não torcer por time algum, ou que não souberam responder. Com 9,7%, o grupo dos sem clube apresenta índice superior aos de Botafogo e Fluminense isoladamente.

Flamengo lidera em todos os recortes do estudo

A hegemonia do Flamengo se estende por todos os recortes da pesquisa. Na divisão por sexo, o clube tem 57,7% da preferência das mulheres e 60,3% no público. Já o Vasco registra 13,9% no público feminino e 15,2% no masculino, refletindo sua posição como segunda força entre as torcidas no Rio de Janeiro.

Fla tem domínio ainda maior entre os mais jovens

Um dado muito importante demonstra que o domínio do Flamengo pode vir a ser ainda maior no futuro. No recorte por faixa etária, o clube tem 66,3% dos torcedores entre 16 e 24 anos. Entre 25 e 34 anos, 65,8% declararam torcer pelo Rubro-Negro. Apesar do predomínio em todas as faixas, a única em que o Fla não tem mais de 50% é entre os 60 anos ou mais, com 49,9%.

O Vasco, novamente, é quem mais se aproxima, principalmente nas faixas etárias mais elevadas. Entre 45 e 59 anos, tem 15% e, de 60 para cima, o clube tem 16,8%. Botafogo e Fluminense também têm seus melhores números na faixa mais elevada, de 60 anos para cima, com 10,7% cada um.

Clubes de fora do Rio aparecem com números residuais

Quando analisada pela escolaridade, a pesquisa indica que o Flamengo tem mais de 60% dos torcedores com ensino médio ou incompleto. Entre os que concluíram o ensino superior, o Rubro-Negro domina com 58,5%. Os dados acabam por se refletir também na renda, com o clube da Gávea tendo mais de 50% em todas as faixas pesquisadas - até três salários mínimos, de três a cinco, e acima de cinco salários mínimos.

Com um predomínio tão grande, o Flamengo está à frente em todos os recortes do estudo. Por religião, lidera em todos os segmentos, com mais de 60% entre os evangélicos e mais de 55% entre os católicos. Quando está em análise a ótica regional, o Rubro-negro tem 59% na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que engloba a capital fluminense e munícipios do entorno. No Norte e Noroeste Fluminense, tem índices acima de 60%.

Por fim, a pesquisa demonstra a forte regionalização da preferência esportiva, pois clubes de outros estados aparecem com percentuais apenas residuais, todos abaixo de 1%. São os casos de Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Grêmio.

O levantamento contou com 2.006 entrevistas presenciais em todo o estado e tem margem de erro de 2,19 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.



