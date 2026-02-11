Por onde anda Gian, ex-meia do Vasco e ídolo do Remo?

Após problemas físicos, destacou-se no Remo, onde viveu os melhores momentos da carreira.

Começou a carreira no Matsubara e ficou quase uma década no Vasco da Gama, sendo campeão em várias categorias.

Giancarlo Dias Dantas, conhecido no futebol apenas como Gian, nasceu em 25 de agosto de 1974, em Sertaneja, no interior do Paraná, e representa um perfil raro entre ex-jogadores brasileiros: o talento que optou conscientemente por desacelerar a carreira de elite e construir raízes fora do eixo Rio–São Paulo. O Lance conta por onde anda Gian.

Revelado muito jovem, Gian foi tratado como joia técnica ainda na adolescência. Aos 15 anos já atuava profissionalmente pelo Matsubara, e logo ingressou nas categorias de base do Vasco da Gama, onde permaneceu por quase uma década entre base e time principal. Foi campeão sul-americano sub-17 em 1991, campeão mundial sub-20 em 1993 e integrou o elenco campeão da Copa Libertadores de 1998.

Apesar do currículo expressivo, sua carreira seguiu um caminho menos previsível. Após problemas físicos e decisões pessoais, Gian encontrou no futebol paraense o espaço ideal para exercer protagonismo técnico e reconhecimento pleno, especialmente no Remo, clube onde viveu o auge individual.

Carreira como jogador: talento, títulos e protagonismo regional

No Vasco, Gian fez parte de uma geração vitoriosa, convivendo com elencos fortes e disputando espaço em um clube de alta competitividade. Atuou em mais de 100 partidas pelo time profissional, mas raramente foi o protagonista central — algo comum em clubes com grande concentração de estrelas.

A virada simbólica de sua carreira ocorreu em 2003, quando chegou ao Remo. Com a camisa 10, assumiu papel de liderança técnica, algo que raramente tivera em clubes maiores. O resultado foi imediato:

Campeão paraense em 2003

Bicampeão estadual em 2004 , com 100% de aproveitamento (14 vitórias em 14 jogos)

, com (14 vitórias em 14 jogos) Artilheiro e eleito melhor jogador do Campeonato Paraense de 2004

Esses dois anos são frequentemente citados pelo próprio Gian como os melhores momentos de sua carreira, não apenas em termos esportivos, mas também pessoais.

Clubes em que Gian jogou

Ao longo da carreira profissional, Gian defendeu os seguintes clubes:

Matsubara

Vasco da Gama (múltiplas passagens)

América-RN (empréstimo)

Matonense

Luzern (Suíça)

Portuguesa Santista

Remo (três passagens)

Paysandu

Santo André

Ceará

Goiás

Castanhal

Bacabal

Independente de Tucuruí

A diversidade de clubes reflete uma trajetória marcada menos por estabilidade em grandes centros e mais por adaptação, liderança local e impacto técnico direto.

Por onde anda Gian?

Hoje, aos 51 anos, Gian (@giancarlodiasdantas) vive em Castanhal, no Pará, onde construiu vida definitiva após encerrar a carreira profissional. Diferentemente de muitos ex-jogadores, não buscou cargos de mídia ou grandes comissões técnicas.

Atualmente, atua em três frentes principais:

Professor e gestor de escolinha de futebol, voltada à formação de base Assessor esportivo em projetos ligados ao poder público local Presença ativa em redes sociais, compartilhando conteúdo sobre futebol de base e formação humana

Gian mantém relação afetiva com o Remo e com o Vasco da Gama, clube que o formou, e já declarou que gostaria de contribuir futuramente em projetos ligados à formação de atletas.

Sua trajetória ilustra um caminho pouco romantizado no futebol brasileiro: o do jogador que abre mão da engrenagem da elite para exercer influência real em nível local, transformando prestígio esportivo em impacto comunitário duradouro.