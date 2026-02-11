Vasco pretende estender empréstimo de Robert Renan

O Vasco pretende acionar a cláusula prevista em contrato para estender o empréstimo do zagueiro Robert Renan. Inicialmente cedido pelo Zenit até o final de junho, o defensor deve permanecer no clube até dezembro, já que a diretoria não tem a intenção de exercer a opção de compra de forma antecipada.

continua após a publicidade

Com a prorrogação do vínculo até o fim da temporada, o Vasco só precisará comunicar ao Zenit em novembro caso deseje adquirir o jogador em definitivo. O alto valor fixado para a compra, aliado aos investimentos recentes feitos pelo clube em outras contratações, faz com que a diretoria opte por avaliar o desempenho do atleta ao longo do ano antes de tomar uma decisão final.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Robert Renan na partida da semifinal da Copa do Brasil 2025 contra o FLuminense (Foto: Alexandre Brum/AGENCIA ENQUADRAR)

➡️ Vasco se aproxima de assinar pré-contrato com lateral do América-MG

O Cruz-Maltino pagou uma quantia pelo empréstimo de Robert Renan e, caso confirme a extensão até dezembro, terá de arcar com um valor adicional. Se futuramente optar pela compra definitiva, o montante já investido no empréstimo será abatido do valor total do passe, conforme estabelecido na negociação entre os clubes.

continua após a publicidade

+ Aposte na partida entre Vasco x Bahia no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Outro ponto previsto em contrato é o mecanismo de vitrine. Caso o Vasco não adquira o zagueiro e o Zenit venda o jogador nas duas temporadas seguintes, o clube carioca terá direito a uma porcentagem da transação.

continua após a publicidade

Titular absoluto pelo lado esquerdo da zaga, Robert Renan chegou ao Vasco na janela do meio de 2025, assumiu rapidamente a posição e já soma 27 partidas disputadas com a camisa do Gigante da Colina.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.