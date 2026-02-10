Clássicos entre Ceará e Fortaleza na Série B têm datas definidas

Vindo de um 0 a 0 no clássico pelo Campeonato Cearense, os rivais Ceará e Fortaleza já sabem em quais rodadas serão os seus confrontos na Série B. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica da competição, que terá início em março.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

A estreia do Ceará será em casa, contra o São Bernardo. O Fortaleza, por sua vez, começará a jornada na Segundona visitando o Botafogo-SP. Os jogos estão marcados para o intervalo do dia 20 (sexta-feira) ao dia 22 de março (domingo).

O Clássico-Rei do 1º turno será na nona rodada, entre os dias 15 e 17 de maio. No 2º turno, pela 28ª rodada, o confronto acontecerá no intervalo dos dias 11 e 13 de setembro.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas vitórias de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense!

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Os rivais não se enfrentam na Série B desde 2009. Naquela edição, os times empataram em 0 a 0 e, depois, o Alvinegro venceu por 1 a 0. O gol de tal vitória foi marcado pelo atacante Mota.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

A Segundona deste ano será marcada por uma mudança no formato. Após as 38 rodadas tradicionais, os dois primeiros colocados terão acesso direto e, entre o terceiro e o sexto, um playoff será realizado para definir os outros dois classificados à elite.

continua após a publicidade

Confira os primeiros adversários de Ceará e Fortaleza na Série B:

Ceará:

Ceará x São Bernardo-SP - 1ª rodada - 20 a 22/03

x São Bernardo-SP - 1ª rodada - 20 a 22/03 Ponte Preta x Ceará - 2ª rodada - 31/03 ou 01/04

- 2ª rodada - 31/03 ou 01/04 Cuiabá x Ceará - 3ª rodada - 03 a 05/04

- 3ª rodada - 03 a 05/04 Ceará x Náutico - 4ª rodada - 10 a 12/04

x Náutico - 4ª rodada - 10 a 12/04 Londrina x Ceará - 5ª rodada - 17 a 19/04

➡️ Ceará e Fortaleza conhecem adversários das semis do Estadual

Fortaleza: