Irmão de jogador do Flamengo 'faz milagre' e lance viraliza na web

Uma jogada na Série A2 do Campeonato Paulista viralizou nas redes sociais. Andrey Ventura, goleiro do Osasco Sporting, fez uma sequência de defesas difíceis no empate em 2 a 2 com o Linense. O fato curioso é que ele é irmão de Andrew, reforço do Flamengo nesta janela de transferências.

Andrey defendeu uma cobrança de pênalti e, em seguida, fez duas grandes defesas. Após o jogo, o jogador detalhou como foram as defesas, fundamentais para o resultado da partida.

- Realmente foi um momento bastante especial. Defender um pênalti já é a tarefa mais difícil para um goleiro, mas após a defesa inicial, conseguir fazer mais duas é algo que não se vê todo dia. E o mais importante, o lance acabou valendo um ponto para nós ao fim da partida - disse Andrey, irmão de Andrew, do Flamengo.

Andrey durante jogo do Osasco Sporting (Foto: Divulgação)

Andrey e Andrew começaram juntos no futebol

Assim como Andrew, reserva imediato de Rossi no Flamengo, Andrey também começou a sua carreira no Botafogo. A sua estreia no Alvinegro foi em 2014. Ele era um dos reservas de Jefferson. Posteriormente, passou por clubes de menor expressão, como Cabofriense, Sampaio Corrêa, CRB, Volta Redonda e Guarani.

Já Andrew, após jogar pelo Botafogo, foi negociado com o Gil Vicente, de Portugal, último clube antes de ser contratado pelo Flamengo.

