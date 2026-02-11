Cruzeiro reencontra cinco conhecidos em partida contra o Mirassol
Cinco atletas do Mirassol já passaram pelo Cruzeiro
O Cruzeiro enfrentará o Mirassol na noite desta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maião, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, a Raposa reencontrará alguns jogadores que já vestiram seu uniforme no passado.
Atualmente, cinco atletas do elenco da equipe paulista já atuaram na Raposa. A passagem mais recente foi a de Eduardo. O meio-campista fez 51 partidas pelo Cabuloso em 2025, com cinco gols marcados e uma assistência.
Igor Formiga é outro atleta que já vestiu a camisa do Cruzeiro. O jogador se destacou pela Ponte Preta em 2022, sendo contratado pela Raposa no fim daquela temporada. Entretanto, com o manto celeste, ele não teve boas atuações e jogou apenas 11 partidas, com uma assistência.
Além dele, Rodrigues passou pelo Cabuloso nas categorias de base, entre 2015 e 2017. O zagueiro não chegou a atuar pelo time principal, mas foi relacionado para um jogo oficial em 2016.
Dupla campeã da Série B pelo Cruzeiro
Dentre os cinco atletas do Mirassol que já passaram pelo Cruzeiro, dois fizeram parte da campanha que recolocou o time na elite do futebol brasileiro. Lucas Oliveira foi quem mais se destacou entre os dois, seguindo na equipe até 2024, quando perdeu espaço e foi emprestado para Valladolid, da Espanha, e Kyoto Sanga, do Japão.
Já Neto Moura fez parte do elenco sendo emprestado justamente pela equipe paulista. Posteriormente, foi contratado em definitivo, mas ficou apenas até o meio de 2023, retornando ao Leão. Ele terminou sua passagem por Belo Horizonte com 52 partidas e três assistências.
Confira as informações do jogo entre Mirassol x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO- 3ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Maria de Campos Maia (Mirassol-SP)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Sportv (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
