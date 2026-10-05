Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (05/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A segunda-feira (5) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela Liga das Nações, pelo Campeonato Brasileiro Série B e pela MLS. Os destaques ficam para Croácia x Espanha e Inglaterra x República Tcheca.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 5 de outubro de 2026):
Liga das Nações A
15h45 – Croácia x Espanha – ESPN e Disney+
15h45 – Inglaterra x República Tcheca – Sportv
Liga das Nações B
15h45 – Escócia x Eslovênia – ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Brasileiro - Série B
19h30 – Sport x São Bernardo – Disney+
20h30 – Goiás x Athletic Club-MG – ESPN e Disney+
21h35 – Ponte Preta x Juventude – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
Amistoso Internacional
21h – Estados Unidos x Canadá – ESPN 4 e Disney+
MLS
21h30 – Chicago Fire x Vancouver Whitecaps – Apple TV
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