O Campeonato Carioca voltará a ter premiação após seis anos. Em reunião do Conselho Arbitral na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), os clubes participantes da Série A1 em 2026 entraram em acordo pela novidade.

A informação foi confirmada pelo vice-presidente de competições da Ferj, Marcelo Vianna, em entrevista após a reunião. O valor, contudo, ainda não foi anunciado e depende de acordos de direitos de transmissão. O Lance! apurou que a há conversas avançadas entre a federação e a Rede Globo para exibição do Cariocão.

— O valor total premiação está sendo conduzido diretamente pela presidência, mas, sim, o campeonato deste ano será baseado na meritocracia. Conforme um time for avançando de fase, ele será beneficiado com cotas extras. Cada uma terá seu valor, quartas de final, semi, vice e campeão. Este ano teremos uma cota fixa e esse valor bônus para quem for se classificando — declarou Marcelo.

Este foi a segunda reunião do Conselho Arbitral do Campeonato Carioca 2026.

