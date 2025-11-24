Vasco atinge marca indigesta na reta final do Brasileirão

A derrota para o Bahia nesse domingo (23) fez o Vasco alcançar uma marca inédita (e ruim) no ano: ao ser superado na Arena Fonte Nova por 1 a 0, a equipe chegou ao quinto insucesso consecutivo, pior sequência do time em toda temporada.

continua após a publicidade

➡️Léo Jardim reconhece 'momento ruim' do Vasco no Brasileirão

Até então, a maior série de derrotas havia sido registrada em maio, quando o Vasco perdeu quatro partidas em sequência: 1 a 0 para o Palmeiras, 4 a 1 para o Puerto Cabello, 2 a 1 para o Vitória e 1 a 0 para o Lanús, em jogos válidos pelo Brasileirão e pela Copa Sul-Americana. O técnico Fernando Diniz, inclusive, assumiu o time em meio àquela sequência.

Agora, o Vasco emendou derrotas para São Paulo (2 a 0), Botafogo (3 a 0), Juventude (3 a 1), Grêmio (2 a 0) e Bahia (1 a 0).

Apesar da série de insucessos, o técnico Fernando Diniz não vê um padrão entre as derrotas. Para o treinador do Vasco, elas se apresentaram com contextos diferentes.

continua após a publicidade

— As cinco derrotas têm características muito distintas. O jogo de hoje (domingo, diante do Bahia), por exemplo, não foi igual à derrota contra o Grêmio. Juventude e São Paulo também não têm nada a ver. Acho que Grêmio e Botafogo foram muito parecidas, em que a gente foi muito apático, do começo até o final do jogo. Hoje, o aspecto anímico melhorou — avaliou Fernando Diniz.

Sequência de derrotas liga alerta no Vasco

As cinco derrotas em sequência fizeram o Vasco estacionar na 13ª posição, com 42 pontos. Mas o time pode encerrar a segunda-feira no 15º lugar, caso o Internacional vença o Santos e o Ceará não perder para o Mirassol. O cruz-maltino está cinco pontos à frente do Santos, que abre a zona do rebaixamento.

continua após a publicidade

— A gente não tem pontuação ainda (para ficar livre do rebaixamento). Faltam três jogos e a gente precisa pontuar — declarou Fernando Diniz nesse domingo, após a derrota do Vasco para o Bahia.