Nonato relembra 'ajuda' do Flamengo em 2024 ao comentar empate do Fluminense contra o Palmeiras

O meio-campista Nonato relembrou a fase final do Campeonato Brasileiro de 2024 para comentar o empate do Fluminense diante do Palmeiras, neste sábado (22), no Allianz Parque, por 0 a 0 , pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A lembrança foi citada porque o resultado ajudou o Flamengo, que, com a vitória sobre o Red Bull Bragantino, abriu quatro pontos de vantagem para o Palmeiras e deu um passo importante na luta pelo título.

— O torcedor tem todo o direito, faz parte do futebol, toda essa fantasia que é o futebol: o torcedor, as zoações, os rivais. Mas a gente está aqui para fazer o nosso trabalho, a gente tem que honrar o Fluminense, a gente tem família também para honrar. Nós somos trabalhadores. A gente também não pode esquecer que, quando a gente estava ferrado lá, o Flamengo ganhou do Criciúma. Então, não justificando, eu estou dizendo pelo profissionalismo. Como todos são profissionais, todas as equipes são profissionais, tem profissionais trabalhando em todas as áreas. Então, primeiro, a gente não pode faltar com respeito com nós mesmos — disse Nonato durante a zona mista.

Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, o Fluminense iniciou a rodada apenas dois pontos à frente do Criciúma, primeiro time na zona de rebaixamento. A tabela colocava frente a frente a equipe catarinense e o Flamengo. Essa foi a lembrança de Nonato: o Rubro-Negro venceu o Criciúma por três a zero e ajudou o Tricolor a permanecer na Série A.

— Acho que cada um tem sua luta, cada um tem sua parte para fazer. A nós não cabe julgar isso, e acredito que a nossa parte a gente tem que fazer como a gente vem fazendo nos últimos jogos — completou.

Nonato durante Palmeiras x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Pelo que o Fluminense luta no Brasileirão?

Com o empate no Allianz Parque, o Fluminense segue na sexta colocação, com 55 pontos, e pode ser ultrapassado na rodada pelo Bahia. Na próxima rodada, o Tricolor carioca enfrenta o São Paulo.

— A gente sabe bem pelo que a gente está lutando hoje, como você disse. Acredito que fizemos grandes resultados nesses últimos quatro jogos, que eram jogos importantíssimos. Basicamente definir qual seria a nossa luta nesse campeonato — disse Nonato.

Após o duelo contra o São Paulo, o Fluminense ainda enfrenta Grêmio e Bahia. O clube também segue vivo na disputa da Copa do Brasil.

— A Copa do Brasil a gente deixa pra pensar depois, a gente quer essa vaga direta, claro. Tem mais quatro jogos aí pra gente fazer essa... Três. Três jogos agora, né? Tem mais três jogos, dois na nossa casa, então a gente sabe da importância — finalizou.