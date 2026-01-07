Próximo de acertar com o Vasco, Alan Saldivia já foi elogiado por Fernando Diniz

Antes mesmo de avançar nas negociações, Alan Saldivia já havia chamado a atenção de Fernando Diniz. Em julho de 2025, ao ser questionado sobre o zagueiro uruguaio, então especulado no Vasco, o treinador foi direto no elogio.

- Eu joguei contra, é um jogador que eu gosto muito - afirmou o treinador do Gigante da Colina que enfrentou o defensor enquanto dirigia o Fluminense na Libertadores de 2024.

As tratativas evoluíram nos últimos dias e o Vasco está perto de fechar com o jogador para a próxima temporada. A diretoria enxerga em Saldivia uma oportunidade de mercado dentro da política de buscar atletas jovens e com potencial de valorização, além de características compatíveis com o modelo de jogo adotado por Diniz.

Alan Saldivia é um dos alvos do Vasco nesta janela de transferência (Foto: Reprodução/Instagram)

O uruguaio se destaca principalmente pela qualidade na saída de bola, ponto considerado fundamental para o treinador. Saldivia foi o zagueiro com mais passes certos por jogo na Liga Chilena em 2024 (55,3) e 2025 (53,4), evidenciando sua capacidade de construir desde o campo defensivo, quebrando linhas e participando ativamente da organização ofensiva.

Destro, com 1,80m, o defensor atua preferencialmente pelo lado direito da zaga. Após a renovação do empréstimo de Carlos Cuesta, o Vasco vê em Saldivia uma peça para dar profundidade ao elenco, especialmente depois da saída de Lucas Oliveira, que não se firmou em São Januário em 2025 e se transferiu para o Mirassol. Desde 2023 no Colo-Colo, o uruguaio soma 92 jogos — 87 como titular —, três assistências e com 84% de acerto nos passes, segundo dados do Sofascore.

