Brasileirão e Libertadores: confira como será a semana mais importante do Flamengo no ano

O Flamengo inicia a semana mais importante da sua temporada nesta segunda-feira (24). Afinal, nos próximos dias, o time de Filipe Luís pode conquistar o Brasileirão e a Libertadores, em um espaço de tempo de quatro dias. A agenda rubro-negra contará com viagens para Belo Horizonte e Lima, no Peru.

O Rubro-Negro treinou na manhã desta segunda às 9h30 (de Brasília) no Ninho do Urubu. Na parte da tarde, às 15h30, a delegação do time carioca embarca para Belo Horizonte, palco da partida contra o Atlético-MG na terça.

Flamengo retorna ao Rio para AeroFla na ida para Lima

Para prestigiar a festa da torcida rubro-negra, o Flamengo optou por retornar ao Rio após a partida contra o Atlético-MG, que pode concretizar o título brasileiro. Para isso, o Fla precisa vencer o Galo e torcer por uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio.

Assim, os flamenguistas preparam o "maior AeroFla da história". A festa irá começar na saída da delegação do CT Ninho do Urubu e vai até o Galeão (aerporto).

Rubro-Negro terá dois treinos em Lima para a Libertadores

O Flamengo finalizará a preparação para a final da Libertadores em Lima. O técnico Filipe Luís comandará dois treinos no CT da seleção peruana (La Videna). Na quinta-feira, a atividade será à tarde. Já na sexta, o confronto será de manhã.

A grande decisão da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, será no sábado, às 18h, no Estádio Monumental "U".

Confira a agenda do Flamengo

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL SEGUNDA-FEIRA 24/11 9h30 TREINO CT GEORGE HELAL SEGUNDA-FEIRA 24/11 15h30 VOO GIG / CNF TERÇA-FEIRA 25/11 21h30 ATLÉTICO MG X FLAMENGO ARENA MRV QUARTA-FEIRA 26/11 2h VOO CNF / GIG QUARTA-FEIRA 26/11 10h30 TREINO CT GEORGE HELAL QUARTA-FEIRA 26/11 17h VOO GIG / LIM QUINTA-FEIRA 27/11 15h30 TREINO LA VIDENA - FPF SEXTA-FEIRA 28/11 15h30 TREINO LA VIDENA - FPF SÁBADO 29/11 16h PALMEIRAS X FLAMENGO ESTÁDIO MONUMENTAL "U" DOMINGO 30/11 2h30 VOO LIM / GIG

Filipe Luís, Arrascaeta e Varela em treino (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

