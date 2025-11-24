menu hamburguer
Flamengo

Brasileirão e Libertadores: confira como será a semana mais importante do Flamengo no ano

Rubro-Negro tem decisões importantes nos próximos dias

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/11/2025
11:20
Arrascaeta durante treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Lance!)
imagem cameraArrascaeta durante treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Lance!)
O Flamengo inicia a semana mais importante da sua temporada nesta segunda-feira (24). Afinal, nos próximos dias, o time de Filipe Luís pode conquistar o Brasileirão e a Libertadores, em um espaço de tempo de quatro dias. A agenda rubro-negra contará com viagens para Belo Horizonte e Lima, no Peru.

O Rubro-Negro treinou na manhã desta segunda às 9h30 (de Brasília) no Ninho do Urubu. Na parte da tarde, às 15h30, a delegação do time carioca embarca para Belo Horizonte, palco da partida contra o Atlético-MG na terça.

Flamengo retorna ao Rio para AeroFla na ida para Lima

Para prestigiar a festa da torcida rubro-negra, o Flamengo optou por retornar ao Rio após a partida contra o Atlético-MG, que pode concretizar o título brasileiro. Para isso, o Fla precisa vencer o Galo e torcer por uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio.

Assim, os flamenguistas preparam o "maior AeroFla da história". A festa irá começar na saída da delegação do CT Ninho do Urubu e vai até o Galeão (aerporto).

Rubro-Negro terá dois treinos em Lima para a Libertadores

O Flamengo finalizará a preparação para a final da Libertadores em Lima. O técnico Filipe Luís comandará dois treinos no CT da seleção peruana (La Videna). Na quinta-feira, a atividade será à tarde. Já na sexta, o confronto será de manhã.

A grande decisão da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, será no sábado, às 18h, no Estádio Monumental "U".

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira a agenda do Flamengo

DATAHORÁRIOATIVIDADELOCAL

SEGUNDA-FEIRA 24/11

9h30

TREINO

CT GEORGE HELAL

SEGUNDA-FEIRA 24/11

15h30

VOO

GIG / CNF

TERÇA-FEIRA 25/11

21h30

ATLÉTICO MG X FLAMENGO

ARENA MRV

QUARTA-FEIRA 26/11

2h

VOO

CNF / GIG

QUARTA-FEIRA 26/11

10h30

TREINO

CT GEORGE HELAL

QUARTA-FEIRA 26/11

17h

VOO

GIG / LIM

QUINTA-FEIRA 27/11

15h30

TREINO

LA VIDENA - FPF

SEXTA-FEIRA 28/11

15h30

TREINO

LA VIDENA - FPF

SÁBADO 29/11

16h

PALMEIRAS X FLAMENGO

ESTÁDIO MONUMENTAL "U"

DOMINGO 30/11

2h30

VOO

LIM / GIG

Filipe Luís Arrascaeta Varela treino Flamengo
Filipe Luís, Arrascaeta e Varela em treino (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
