Brasileirão e Libertadores: confira como será a semana mais importante do Flamengo no ano
Rubro-Negro tem decisões importantes nos próximos dias
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo inicia a semana mais importante da sua temporada nesta segunda-feira (24). Afinal, nos próximos dias, o time de Filipe Luís pode conquistar o Brasileirão e a Libertadores, em um espaço de tempo de quatro dias. A agenda rubro-negra contará com viagens para Belo Horizonte e Lima, no Peru.
Ex-diretor do Flamengo comanda Remo no acesso à Série A
Futebol Nacional
Gol de ex-Flamengo agita torcedores na disputa da Série B: ‘Loucura’
Fora de Campo
Atitude de Filipe Luís em coletiva do Flamengo repercute: ‘Bate na madeira’
Fora de Campo
O Rubro-Negro treinou na manhã desta segunda às 9h30 (de Brasília) no Ninho do Urubu. Na parte da tarde, às 15h30, a delegação do time carioca embarca para Belo Horizonte, palco da partida contra o Atlético-MG na terça.
Flamengo retorna ao Rio para AeroFla na ida para Lima
Para prestigiar a festa da torcida rubro-negra, o Flamengo optou por retornar ao Rio após a partida contra o Atlético-MG, que pode concretizar o título brasileiro. Para isso, o Fla precisa vencer o Galo e torcer por uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio.
Assim, os flamenguistas preparam o "maior AeroFla da história". A festa irá começar na saída da delegação do CT Ninho do Urubu e vai até o Galeão (aerporto).
Rubro-Negro terá dois treinos em Lima para a Libertadores
O Flamengo finalizará a preparação para a final da Libertadores em Lima. O técnico Filipe Luís comandará dois treinos no CT da seleção peruana (La Videna). Na quinta-feira, a atividade será à tarde. Já na sexta, o confronto será de manhã.
A grande decisão da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, será no sábado, às 18h, no Estádio Monumental "U".
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Confira a agenda do Flamengo
|DATA
|HORÁRIO
|ATIVIDADE
|LOCAL
SEGUNDA-FEIRA 24/11
9h30
TREINO
CT GEORGE HELAL
SEGUNDA-FEIRA 24/11
15h30
VOO
GIG / CNF
TERÇA-FEIRA 25/11
21h30
ATLÉTICO MG X FLAMENGO
ARENA MRV
QUARTA-FEIRA 26/11
2h
VOO
CNF / GIG
QUARTA-FEIRA 26/11
10h30
TREINO
CT GEORGE HELAL
QUARTA-FEIRA 26/11
17h
VOO
GIG / LIM
QUINTA-FEIRA 27/11
15h30
TREINO
LA VIDENA - FPF
SEXTA-FEIRA 28/11
15h30
TREINO
LA VIDENA - FPF
SÁBADO 29/11
16h
PALMEIRAS X FLAMENGO
ESTÁDIO MONUMENTAL "U"
DOMINGO 30/11
2h30
VOO
LIM / GIG
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias