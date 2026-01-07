Com destaque da base, São Paulo faz primeiro treino do ano na Barra Funda
Tricolor estreia no domingo, dia 11
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo voltou a treinar na Barra Funda nesta quarta-feira, dia 7 de janeiro, após uma curta pré-temporada em Cotia. Entre uma das principais novidades, a presença do lateral-esquerdo Nícolas Bosshardt, que estava concentrado em Sorocaba com o Sub-20 para a disputa da Copinha, mas voltou novamente para compor o elenco profissional.
A "volta" de Nícolas, que começou a ser relacionado para o profissional no último ano, diz respeito a situação de Enzo Díaz. Enzo passou em novembro de 2025 por uma herniorrafia para correção de hérnia inguinal, realizou parte dos trabalhos com os companheiros.
Em processo de fortalecimento muscular, o argentino tem intercalado exercícios com o grupo e um cronograma individualizado.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
A programação na capital paulista teve início com exercícios de força realizados no gramado, sob orientação da comissão de preparação física.
Na sequência, Hernán Crespo comandou um treino específico de ataque contra defesa, com a participação de alguns jogadores das categorias de base. Para encerrar, o elenco ainda realizou trabalhos de cruzamentos e conclusões a gol.
➡️Rodriguinho, do São Paulo, entra na mira do Red Bull Bragantino
Na tarde desta quarta-feira, o grupo volta a campo para mais uma atividade, dando sequência à preparação para a estreia no Campeonato Paulista. O São Paulo enfrenta o Mirassol no próximo domingo (11), às 20h30, no estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela primeira rodada da competição.
- Matéria
- Mais Notícias