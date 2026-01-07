Com destaque da base, São Paulo faz primeiro treino do ano na Barra Funda

O São Paulo voltou a treinar na Barra Funda nesta quarta-feira, dia 7 de janeiro, após uma curta pré-temporada em Cotia. Entre uma das principais novidades, a presença do lateral-esquerdo Nícolas Bosshardt, que estava concentrado em Sorocaba com o Sub-20 para a disputa da Copinha, mas voltou novamente para compor o elenco profissional.

continua após a publicidade

A "volta" de Nícolas, que começou a ser relacionado para o profissional no último ano, diz respeito a situação de Enzo Díaz. Enzo passou em novembro de 2025 por uma herniorrafia para correção de hérnia inguinal, realizou parte dos trabalhos com os companheiros.

Em processo de fortalecimento muscular, o argentino tem intercalado exercícios com o grupo e um cronograma individualizado.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A programação na capital paulista teve início com exercícios de força realizados no gramado, sob orientação da comissão de preparação física.

continua após a publicidade

Na sequência, Hernán Crespo comandou um treino específico de ataque contra defesa, com a participação de alguns jogadores das categorias de base. Para encerrar, o elenco ainda realizou trabalhos de cruzamentos e conclusões a gol.

➡️Rodriguinho, do São Paulo, entra na mira do Red Bull Bragantino

Lucca também está treinando de olho no Campeonato Paulista (Foto: Divulgação/ São Paulo)

Na tarde desta quarta-feira, o grupo volta a campo para mais uma atividade, dando sequência à preparação para a estreia no Campeonato Paulista. O São Paulo enfrenta o Mirassol no próximo domingo (11), às 20h30, no estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela primeira rodada da competição.