Botafogo faz história, mas busca mais no Brasileirão

O Botafogo garantiu a classificação para a Libertadores 2026 ao vencer o Grêmio por 3 a 2 no Nilton Santos, pela 35ª rodada do Brasileirão. Assim, o Glorioso participará de três edições de Libertadores pela primeira vez na história.

Em 2024 — ano em que consquistou a Glória Eterna —, o Alvinegro voltou a disputar a competição mais importante da América do Sul após oito anos. Agora, após voltar ao principal palco do continente nesta temporada, tem mais uma vez lugar garantido em 2026.

Botafogo busca mais neste Brasileirão

Mesmo com a vaga na Libertadores assegurada, o Botafogo ainda busca seu objetivo no Campeonato Brasileiro. Com 58 pontos, o Gloriso garantiu "apenas" um lugar entre os sete primeiros colocados, mas ainda luta pela classificação direta à fase de grupos do torneio sul-americano.

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Grêmio, o técnico David Ancelotti avaliou as perspectivas da equipe na reta final de Brasileirão.

— É um objetivo importante para o clube, a primeira vez na história que conseguimos a (vaga na) Libertadores três vezes seguidas. Então, muito contentes, mas estamos numa posição onde temos que ser ambiciosos, onde podemos ser ambiciosos. Então, estamos contentes, mas pensando em uma vaga direta para a Libertadores, até agora é o objetivo principal. Chegar aqui e ter essa oportunidade, foi graças a sequência que tivemos nos últimos jogos. Para organizar os jogadores, porque mantiveram o time junto, o grupo junto. Apesar de todas as dificuldades que tivemos, jogos ruins, decepção, mas mantiveram o grupo unido. E isso é para respeitar, e já falei com eles que é isso que é o meu respeito — declarou.

Faltando três rodadas, o Botafogo ocupa a quinta colocação, última que dá vaga na fase de grupos da Liberta. O Alvinegro tem três pontos a mais que o Fluminense, sexto colocado, e está cinco pontos à frente do Bahia, que é sétimo e enfrenta o Vasco neste domingo (23).

