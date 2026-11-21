Explosão e calmaria: Abel e Jardim protagonizam duelo de temperamentos em Palmeiras x Flamengo
Portugueses têm comportamentos distintos à beira do campo e se enfrentam em partida que pode definir o título brasileiro
Abel Ferreira gesticula, reclama, esbraveja e vive cada lance como se estivesse dentro de campo. Leonardo Jardim, por outro lado, raramente perde a tranquilidade, mesmo quando o Flamengo enfrenta dificuldades. Dois treinadores portugueses, dois estilos de liderança e uma partida que pode definir o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (21), Palmeiras e Flamengo colocam frente a frente não apenas seus elencos, mas também personalidades bastante distintas à beira do gramado.
O contraste fica evidente durante as partidas. Abel costuma participar intensamente dos acontecimentos, cobrar os jogadores e questionar decisões da arbitragem. Jardim adota uma postura mais contida, observa o comportamento da equipe e reserva suas intervenções para momentos específicos.
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Abel Ferreira: intensidade e histórico de polêmicas
O comportamento de Abel Ferreira tornou-se uma das características mais marcantes de sua passagem pelo Palmeiras. Desde 2020 no comando do clube, o português acumulou títulos, identificação com a torcida e uma extensa lista de desentendimentos com a arbitragem.
Em maio de 2026, Abel alcançou a marca de 100 cartões recebidos desde sua chegada ao futebol brasileiro. As constantes reclamações se tornaram parte marcante da personalidade do português e viraram motivos de crítica de torcedores e da imprensa.
A intensidade, por outro lado, faz parte da identidade construída por Abel no Palmeiras. O português é reconhecido pela competitividade, pela capacidade de mobilização do elenco e pela participação constante durante os jogos.
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Leonardo Jardim: tranquilidade mesmo sob pressão
Leonardo Jardim apresenta um comportamento diferente. O treinador do Flamengo costuma acompanhar as partidas com semblante sério, gestos discretos e poucas reclamações direcionadas à arbitragem.
Jardim transmite a impressão de confiar no funcionamento coletivo e na capacidade dos jogadores de encontrar soluções dentro de campo, sem a necessidade de intervenções constantes.
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O próprio treinador já reconheceu sua característica mais reservada. Em julho, após uma discussão com um integrante da comissão técnica do Benfica, durante amistoso em Portugal, o comandante rubro-negro comentou seu comportamento.
— Sou uma pessoa calma e respeitosa. Muitas vezes, me criticam por ser tão calmo. Mas não admito que me faltem com respeito — declarou.
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Dois portugueses, uma decisão
A diferença de temperamentos não impede que Abel e Jardim mantenham uma relação de respeito. Os treinadores se conhecem desde a passagem pelo Sporting, de Portugal, entre 2013 e 2014, quando Jardim comandava a equipe principal e Abel trabalhava nas categorias de base.
Agora, estarão em lados opostos em um dos jogos mais importantes da temporada.
O Flamengo chega ao confronto com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, e precisa apenas de um empate para conquistar o título brasileiro. O Alviverde, por sua vez, necessita da vitória para manter suas chances matemáticas.
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