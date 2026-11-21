O Flamengo está a um empate de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2026. E a possibilidade de levantar a taça justamente na casa do Palmeiras, seu principal concorrente na disputa, dá um significado ainda maior ao caminho percorrido pelo time carioca. Durante boa parte da competição, o cenário apontava para uma vantagem palmeirense. O rival liderou a classificação, abriu oito pontos de frente em duas oportunidades e chegou a vencer o confronto direto por 3 a 0. A resposta rubro-negra, porém, mudou completamente o rumo da disputa. O Lance! destrincha como foi essa disputa rodada a rodada.

A trajetória até aqui foi marcada por momentos distintos. O Palmeiras começou melhor, construiu uma vantagem importante e passou a controlar a liderança. O Flamengo teve dificuldades no início, perdeu pontos importantes e precisou correr atrás. Na reta final, entretanto, conseguiu reduzir a distância, ultrapassar o adversário e construir uma vantagem que agora pode ser decisiva no encontro entre os dois clubes, em São Paulo.

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Tabela com as pontuações de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

Palmeiras larga na frente e abre vantagem

A disputa começou com o Palmeiras em vantagem. Na primeira rodada, o time paulista empatou com o Atlético-MG e somou um ponto, enquanto o Flamengo perdeu para o São Paulo. Na sequência, o rival venceu o Vitória por 5 a 1, enquanto o Rubro-Negro empatou com o Internacional. A diferença aumentou rapidamente.

Com uma sequência de resultados positivos, o Palmeiras chegou à nona rodada com 22 pontos, contra apenas 14 do Flamengo. A distância de oito pontos representou a primeira grande vantagem construída pelo time paulista. Naquele momento, o Rubro-Negro vinha de uma derrota por 3 a 0 para o Bragantino, enquanto o adversário seguia acumulando vitórias.

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A diferença permaneceu em oito pontos na rodada seguinte. O Flamengo reagiu diante do Santos, venceu por 3 a 1 e chegou aos 17 pontos, mas o Palmeiras também ganhou, contra o Bahia, e manteve os 25. A equipe paulista continuava no controle da disputa.

Arias comemora gol do Palmeiras contra o Bahia (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)

Provocação de Leila Pereira

O cenário se repetiu mais adiante. Na 17ª rodada, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 e chegou aos 38 pontos, contra 31 do adversário. A vantagem de sete pontos também apareceu no discurso de Leila Pereira, presidente do clube paulista. Em declaração naquele período, ela afirmou que o Palmeiras não pautava suas decisões pela presença do Flamengo na disputa e provocou:

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— Apesar de que estou com 7 pontos na frente do segundo — disse Leila, presidente alviverde.

Giay, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, disputam a bola no Maracanã (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

A fala representava o cenário daquele momento: o Palmeiras tinha uma vantagem confortável e o Flamengo ainda precisava encontrar regularidade para entrar novamente na briga pela liderança. O rival chegou a manter os sete pontos de frente nas rodadas 18 e 19.

Flamengo reage, mas Palmeiras volta a abrir distância

Mesmo depois da derrota no confronto direto, o Flamengo não deixou de perseguir o adversário. O time venceu Coritiba e Chapecoense nas rodadas seguintes, mas o Palmeiras também fez sua parte e manteve a diferença. Na 20ª rodada, o Rubro-Negro empatou com o São Paulo, enquanto o rival perdeu para o Atlético-MG. A distância caiu para seis pontos.

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Na rodada seguinte, entretanto, o Palmeiras voltou a abrir oito pontos. A equipe paulista chegou aos 47, enquanto o Flamengo tinha 39, após empatar com o Internacional. Era a segunda vez que o rival alcançava a maior vantagem da competição.

A partir dali, a reação rubro-negra ganhou força. Na 22ª rodada, o Flamengo venceu o Vitória por 2 a 0 e diminuiu a diferença para seis pontos. Na rodada seguinte, goleou o Mirassol por 5 a 1, enquanto o Palmeiras perdeu para o Fluminense por 3 a 2. A distância caiu para três pontos.

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Pedro comemora o gol contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo ainda sofreu uma derrota para o Cruzeiro na 24ª rodada, e o Palmeiras voltou a ampliar a vantagem para seis pontos. Na rodada seguinte, porém, o Rubro-Negro venceu o Botafogo por 3 a 0 e chegou aos 48 pontos, contra 52 do rival.

Havia, contudo, uma partida atrasada contra o Mirassol, válida pela quarta rodada. O Flamengo aproveitou a oportunidade, venceu por 2 a 0 e chegou aos 51 pontos. A diferença, que havia sido de oito pontos, agora era de apenas um.

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A ultrapassagem e a arrancada rubro-negra

A virada aconteceu na 26ª rodada. O Flamengo venceu o Remo por 1 a 0, fora de casa, e alcançou os 54 pontos. O Palmeiras, por sua vez, empatou sem gols com o Botafogo e permaneceu com 53. Pela primeira vez na disputa, o Rubro-Negro apareceu à frente do rival na pontuação.

Samuel Lino comemora o gol da vitória do Flamengo sobre o Remo no Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

A ultrapassagem não significou uma disparada imediata. Na 27ª rodada, os dois venceram e a diferença permaneceu em um ponto. Na rodada seguinte, porém, o Flamengo derrotou o Bragantino, enquanto o Palmeiras empatou com o Grêmio. A vantagem rubro-negra chegou a três pontos.

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O rival ainda conseguiu reduzir a distância para um ponto na 29ª rodada e manteve esse cenário até a 32ª. O Flamengo, entretanto, seguiu vencendo e resistindo à pressão. A equipe derrotou Fluminense, Bahia, Atlético-MG e Athletico em uma sequência que foi decisiva para a reta final.

Enquanto isso, o Palmeiras perdeu pontos contra Santos e Cruzeiro. O empate sem gols diante do time santista, na 33ª rodada, manteve a distância em três pontos. Na 35ª, a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, combinada com a vitória rubro-negra por 2 a 1 sobre o Athletico, ampliou a vantagem para seis.

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O Flamengo chegou, assim, aos 79 pontos, contra 73 do Palmeiras. A diferença que antes era favorável ao adversário agora está do lado rubro-negro.

Jogadores do Flamengo após vitória contra o Athletico (Foto: Nayra Halm/Fotoarena/Folhapress)

Comparação rodada a rodada

Rodada 1

Flamengo: São Paulo 2-1 Flamengo (0 pts)

Palmeiras: Atlético-MG 2-2 Palmeiras (1 pt)

Rodada 2

Flamengo: Flamengo 1-1 Internacional (1 pt)

Palmeiras: Palmeiras 5-1 Vitória (4 pts)

Rodada 3

Flamengo: Vitória 1-2 Flamengo (4 pts)

Palmeiras: Internacional 1-3 Palmeiras (7 pts)

Rodada 4

Flamengo: jogo adiado vs Mirassol (4 pts)

Palmeiras: Palmeiras 2-1 Fluminense (10 pts)

Rodada 5

Flamengo: Flamengo 2-0 Cruzeiro (7 pts)

Palmeiras: Vasco 2-1 Palmeiras (10 pts)

Rodada 6

Flamengo: Botafogo 0-3 Flamengo (10 pts)

Palmeiras: Palmeiras 1-0 Mirassol (13 pts)

Rodada 7

Flamengo: Flamengo 3-0 Remo (13 pts)

Palmeiras: Palmeiras 2-1 Botafogo (16 pts)

Rodada 8

Flamengo: Corinthians 1-1 Flamengo (14 pts)

Palmeiras: São Paulo 0-1 Palmeiras (19 pts)

Rodada 9

Flamengo: Bragantino 3-0 Flamengo (14 pts)

Palmeiras: Palmeiras 2-1 Grêmio (22 pts)

Rodada 10

Flamengo: Flamengo 3-1 Santos (17 pts)

Palmeiras: Bahia 1-2 Palmeiras (25 pts)

Rodada 11

Flamengo: Fluminense 1-2 Flamengo (20 pts)

Palmeiras: Corinthians 0-0 Palmeiras (26 pts)

Rodada 12

Flamengo: Flamengo 2-0 Bahia (23 pts)

Palmeiras: Palmeiras 1-0 Athletico (29 pts)

Rodada 13

Flamengo: Atlético-MG 0-4 Flamengo (26 pts)

Palmeiras: Bragantino 0-1 Palmeiras (32 pts)

Rodada 14

Flamengo: Flamengo 2-2 Vasco (27 pts)

Palmeiras: Palmeiras 1-1 Santos (33 pts)

Rodada 15

Flamengo: Grêmio 0-1 Flamengo (30 pts)

Palmeiras: Remo 1-1 Palmeiras (34 pts)

Rodada 16

Flamengo: Athletico 1-1 Flamengo (31 pts)

Palmeiras: Palmeiras 1-1 Cruzeiro (35 pts)

Rodada 17

Flamengo 0-3 Palmeiras

Flamengo: (31 pts)

Palmeiras: (38 pts)

Rodada 18

Flamengo: Flamengo 3-0 Coritiba (34 pts)

Palmeiras: Palmeiras 1-0 Chapecoense (41 pts)

Rodada 19

Flamengo: Chapecoense 0-4 Flamengo (37 pts)

Palmeiras: Coritiba 1-3 Palmeiras (44 pts)

Rodada 20

Flamengo: Flamengo 1-1 São Paulo (38 pts)

Palmeiras: Palmeiras 1-2 Atlético-MG (44 pts)

Rodada 21

Flamengo: Internacional 1-1 Flamengo (39 pts)

Palmeiras: Vitória 0-4 Palmeiras (47 pts)

Rodada 22

Flamengo: Flamengo 2-0 Vitória (42 pts)

Palmeiras: Palmeiras 0-0 Internacional (48 pts)

Rodada 23

Flamengo: Mirassol 1-5 Flamengo (45 pts)

Palmeiras: Fluminense 3-2 Palmeiras (48 pts)

Rodada 24

Flamengo: Cruzeiro 2-1 Flamengo (45 pts)

Palmeiras: Palmeiras 4-1 Vasco (51 pts)

Rodada 25

Flamengo: Flamengo 3-0 Botafogo (48 pts)

Palmeiras: Mirassol 1-1 Palmeiras (52 pts)

*Rodada 4

Flamengo: Flamengo 2-0 Mirassol (51 pts)

Rodada 26

Flamengo: Remo 0-1 Flamengo (54 pts)

Palmeiras: Botafogo 0-0 Palmeiras (53 pts)

Rodada 27

Flamengo: Flamengo 2-1 Corinthians (57 pts)

Palmeiras: Palmeiras 2-0 São Paulo (56 pts)

Rodada 28

Flamengo: Flamengo 2-1 Bragantino (60 pts)

Palmeiras: Grêmio 0-0 Palmeiras (57 pts)

Rodada 29

Flamengo: Santos 2-2 Flamengo (61 pts)

Palmeiras: Palmeiras 1-0 Bahia (60 pts)

Rodada 30

Flamengo: Flamengo 1-0 Fluminense (64 pts)

Palmeiras: Palmeiras 4-1 Corinthians (63 pts)

Rodada 31

Flamengo: Bahia 0-3 Flamengo (67 pts)

Palmeiras: Athletico 0-2 Palmeiras (66 pts)

Rodada 32

Flamengo: Flamengo 3-2 Atlético-MG (70 pts)

Palmeiras: Palmeiras 2-0 Bragantino (69 pts)

Rodada 33

Flamengo: Vasco 1-4 Flamengo (73 pts)

Palmeiras: Santos 0-0 Palmeiras (70 pts)

Rodada 34

Flamengo: Flamengo 3-1 Grêmio (76 pts)

Palmeiras: Palmeiras 6-1 Remo (73 pts)

Rodada 35

Flamengo: Flamengo 2-1 Athletico (79 pts)

Palmeiras: Cruzeiro 2-1 Palmeiras (73 pts)

O título pode vir justamente na casa do rival

A possibilidade de conquistar o décimo Campeonato Brasileiro no estádio do Palmeiras fecha uma trajetória marcada por reviravoltas. O Flamengo chegou a ficar oito pontos atrás, sofreu uma dura derrota no confronto direto e precisou aproveitar os tropeços do rival para recuperar terreno. A vitória no jogo atrasado contra o Mirassol foi um passo importante, mas a ultrapassagem na 26ª rodada representou a mudança definitiva de posição na classificação.

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Desde que assumiu a liderança, o Rubro-Negro não voltou a ficar atrás do Palmeiras na pontuação. A equipe sustentou a vantagem, mesmo quando ela permaneceu em apenas um ponto e conseguiu ampliá-la na reta final, especialmente com os resultados das últimas rodadas.

Agora, o cenário é simbólico. O adversário que passou boa parte do campeonato à frente, chegou a abrir oito pontos e chegou a provocar o Flamengo por sua distância na classificação, pode ser o palco da conquista rubro-negra.

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