De oito pontos atrás à chance de título: Flamengo busca coroação na casa do Palmeiras
Rubro-Negro chegou a ficar oito pontos atrás, reagiu na reta final e agora depende de um empate para conquistar o Brasileirão
O Flamengo está a um empate de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2026. E a possibilidade de levantar a taça justamente na casa do Palmeiras, seu principal concorrente na disputa, dá um significado ainda maior ao caminho percorrido pelo time carioca. Durante boa parte da competição, o cenário apontava para uma vantagem palmeirense. O rival liderou a classificação, abriu oito pontos de frente em duas oportunidades e chegou a vencer o confronto direto por 3 a 0. A resposta rubro-negra, porém, mudou completamente o rumo da disputa. O Lance! destrincha como foi essa disputa rodada a rodada.
A trajetória até aqui foi marcada por momentos distintos. O Palmeiras começou melhor, construiu uma vantagem importante e passou a controlar a liderança. O Flamengo teve dificuldades no início, perdeu pontos importantes e precisou correr atrás. Na reta final, entretanto, conseguiu reduzir a distância, ultrapassar o adversário e construir uma vantagem que agora pode ser decisiva no encontro entre os dois clubes, em São Paulo.
Palmeiras larga na frente e abre vantagem
A disputa começou com o Palmeiras em vantagem. Na primeira rodada, o time paulista empatou com o Atlético-MG e somou um ponto, enquanto o Flamengo perdeu para o São Paulo. Na sequência, o rival venceu o Vitória por 5 a 1, enquanto o Rubro-Negro empatou com o Internacional. A diferença aumentou rapidamente.
Com uma sequência de resultados positivos, o Palmeiras chegou à nona rodada com 22 pontos, contra apenas 14 do Flamengo. A distância de oito pontos representou a primeira grande vantagem construída pelo time paulista. Naquele momento, o Rubro-Negro vinha de uma derrota por 3 a 0 para o Bragantino, enquanto o adversário seguia acumulando vitórias.
A diferença permaneceu em oito pontos na rodada seguinte. O Flamengo reagiu diante do Santos, venceu por 3 a 1 e chegou aos 17 pontos, mas o Palmeiras também ganhou, contra o Bahia, e manteve os 25. A equipe paulista continuava no controle da disputa.
Provocação de Leila Pereira
O cenário se repetiu mais adiante. Na 17ª rodada, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 e chegou aos 38 pontos, contra 31 do adversário. A vantagem de sete pontos também apareceu no discurso de Leila Pereira, presidente do clube paulista. Em declaração naquele período, ela afirmou que o Palmeiras não pautava suas decisões pela presença do Flamengo na disputa e provocou:
— Apesar de que estou com 7 pontos na frente do segundo — disse Leila, presidente alviverde.
A fala representava o cenário daquele momento: o Palmeiras tinha uma vantagem confortável e o Flamengo ainda precisava encontrar regularidade para entrar novamente na briga pela liderança. O rival chegou a manter os sete pontos de frente nas rodadas 18 e 19.
Flamengo reage, mas Palmeiras volta a abrir distância
Mesmo depois da derrota no confronto direto, o Flamengo não deixou de perseguir o adversário. O time venceu Coritiba e Chapecoense nas rodadas seguintes, mas o Palmeiras também fez sua parte e manteve a diferença. Na 20ª rodada, o Rubro-Negro empatou com o São Paulo, enquanto o rival perdeu para o Atlético-MG. A distância caiu para seis pontos.
Na rodada seguinte, entretanto, o Palmeiras voltou a abrir oito pontos. A equipe paulista chegou aos 47, enquanto o Flamengo tinha 39, após empatar com o Internacional. Era a segunda vez que o rival alcançava a maior vantagem da competição.
A partir dali, a reação rubro-negra ganhou força. Na 22ª rodada, o Flamengo venceu o Vitória por 2 a 0 e diminuiu a diferença para seis pontos. Na rodada seguinte, goleou o Mirassol por 5 a 1, enquanto o Palmeiras perdeu para o Fluminense por 3 a 2. A distância caiu para três pontos.
O Flamengo ainda sofreu uma derrota para o Cruzeiro na 24ª rodada, e o Palmeiras voltou a ampliar a vantagem para seis pontos. Na rodada seguinte, porém, o Rubro-Negro venceu o Botafogo por 3 a 0 e chegou aos 48 pontos, contra 52 do rival.
Havia, contudo, uma partida atrasada contra o Mirassol, válida pela quarta rodada. O Flamengo aproveitou a oportunidade, venceu por 2 a 0 e chegou aos 51 pontos. A diferença, que havia sido de oito pontos, agora era de apenas um.
A ultrapassagem e a arrancada rubro-negra
A virada aconteceu na 26ª rodada. O Flamengo venceu o Remo por 1 a 0, fora de casa, e alcançou os 54 pontos. O Palmeiras, por sua vez, empatou sem gols com o Botafogo e permaneceu com 53. Pela primeira vez na disputa, o Rubro-Negro apareceu à frente do rival na pontuação.
A ultrapassagem não significou uma disparada imediata. Na 27ª rodada, os dois venceram e a diferença permaneceu em um ponto. Na rodada seguinte, porém, o Flamengo derrotou o Bragantino, enquanto o Palmeiras empatou com o Grêmio. A vantagem rubro-negra chegou a três pontos.
O rival ainda conseguiu reduzir a distância para um ponto na 29ª rodada e manteve esse cenário até a 32ª. O Flamengo, entretanto, seguiu vencendo e resistindo à pressão. A equipe derrotou Fluminense, Bahia, Atlético-MG e Athletico em uma sequência que foi decisiva para a reta final.
Enquanto isso, o Palmeiras perdeu pontos contra Santos e Cruzeiro. O empate sem gols diante do time santista, na 33ª rodada, manteve a distância em três pontos. Na 35ª, a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, combinada com a vitória rubro-negra por 2 a 1 sobre o Athletico, ampliou a vantagem para seis.
O Flamengo chegou, assim, aos 79 pontos, contra 73 do Palmeiras. A diferença que antes era favorável ao adversário agora está do lado rubro-negro.
Comparação rodada a rodada
Rodada 1
Flamengo: São Paulo 2-1 Flamengo (0 pts)
Palmeiras: Atlético-MG 2-2 Palmeiras (1 pt)
Rodada 2
Flamengo: Flamengo 1-1 Internacional (1 pt)
Palmeiras: Palmeiras 5-1 Vitória (4 pts)
Rodada 3
Flamengo: Vitória 1-2 Flamengo (4 pts)
Palmeiras: Internacional 1-3 Palmeiras (7 pts)
Rodada 4
Flamengo: jogo adiado vs Mirassol (4 pts)
Palmeiras: Palmeiras 2-1 Fluminense (10 pts)
Rodada 5
Flamengo: Flamengo 2-0 Cruzeiro (7 pts)
Palmeiras: Vasco 2-1 Palmeiras (10 pts)
Rodada 6
Flamengo: Botafogo 0-3 Flamengo (10 pts)
Palmeiras: Palmeiras 1-0 Mirassol (13 pts)
Rodada 7
Flamengo: Flamengo 3-0 Remo (13 pts)
Palmeiras: Palmeiras 2-1 Botafogo (16 pts)
Rodada 8
Flamengo: Corinthians 1-1 Flamengo (14 pts)
Palmeiras: São Paulo 0-1 Palmeiras (19 pts)
Rodada 9
Flamengo: Bragantino 3-0 Flamengo (14 pts)
Palmeiras: Palmeiras 2-1 Grêmio (22 pts)
Rodada 10
Flamengo: Flamengo 3-1 Santos (17 pts)
Palmeiras: Bahia 1-2 Palmeiras (25 pts)
Rodada 11
Flamengo: Fluminense 1-2 Flamengo (20 pts)
Palmeiras: Corinthians 0-0 Palmeiras (26 pts)
Rodada 12
Flamengo: Flamengo 2-0 Bahia (23 pts)
Palmeiras: Palmeiras 1-0 Athletico (29 pts)
Rodada 13
Flamengo: Atlético-MG 0-4 Flamengo (26 pts)
Palmeiras: Bragantino 0-1 Palmeiras (32 pts)
Rodada 14
Flamengo: Flamengo 2-2 Vasco (27 pts)
Palmeiras: Palmeiras 1-1 Santos (33 pts)
Rodada 15
Flamengo: Grêmio 0-1 Flamengo (30 pts)
Palmeiras: Remo 1-1 Palmeiras (34 pts)
Rodada 16
Flamengo: Athletico 1-1 Flamengo (31 pts)
Palmeiras: Palmeiras 1-1 Cruzeiro (35 pts)
Rodada 17
Flamengo 0-3 Palmeiras
Flamengo: (31 pts)
Palmeiras: (38 pts)
Rodada 18
Flamengo: Flamengo 3-0 Coritiba (34 pts)
Palmeiras: Palmeiras 1-0 Chapecoense (41 pts)
Rodada 19
Flamengo: Chapecoense 0-4 Flamengo (37 pts)
Palmeiras: Coritiba 1-3 Palmeiras (44 pts)
Rodada 20
Flamengo: Flamengo 1-1 São Paulo (38 pts)
Palmeiras: Palmeiras 1-2 Atlético-MG (44 pts)
Rodada 21
Flamengo: Internacional 1-1 Flamengo (39 pts)
Palmeiras: Vitória 0-4 Palmeiras (47 pts)
Rodada 22
Flamengo: Flamengo 2-0 Vitória (42 pts)
Palmeiras: Palmeiras 0-0 Internacional (48 pts)
Rodada 23
Flamengo: Mirassol 1-5 Flamengo (45 pts)
Palmeiras: Fluminense 3-2 Palmeiras (48 pts)
Rodada 24
Flamengo: Cruzeiro 2-1 Flamengo (45 pts)
Palmeiras: Palmeiras 4-1 Vasco (51 pts)
Rodada 25
Flamengo: Flamengo 3-0 Botafogo (48 pts)
Palmeiras: Mirassol 1-1 Palmeiras (52 pts)
*Rodada 4
Flamengo: Flamengo 2-0 Mirassol (51 pts)
Rodada 26
Flamengo: Remo 0-1 Flamengo (54 pts)
Palmeiras: Botafogo 0-0 Palmeiras (53 pts)
Rodada 27
Flamengo: Flamengo 2-1 Corinthians (57 pts)
Palmeiras: Palmeiras 2-0 São Paulo (56 pts)
Rodada 28
Flamengo: Flamengo 2-1 Bragantino (60 pts)
Palmeiras: Grêmio 0-0 Palmeiras (57 pts)
Rodada 29
Flamengo: Santos 2-2 Flamengo (61 pts)
Palmeiras: Palmeiras 1-0 Bahia (60 pts)
Rodada 30
Flamengo: Flamengo 1-0 Fluminense (64 pts)
Palmeiras: Palmeiras 4-1 Corinthians (63 pts)
Rodada 31
Flamengo: Bahia 0-3 Flamengo (67 pts)
Palmeiras: Athletico 0-2 Palmeiras (66 pts)
Rodada 32
Flamengo: Flamengo 3-2 Atlético-MG (70 pts)
Palmeiras: Palmeiras 2-0 Bragantino (69 pts)
Rodada 33
Flamengo: Vasco 1-4 Flamengo (73 pts)
Palmeiras: Santos 0-0 Palmeiras (70 pts)
Rodada 34
Flamengo: Flamengo 3-1 Grêmio (76 pts)
Palmeiras: Palmeiras 6-1 Remo (73 pts)
Rodada 35
Flamengo: Flamengo 2-1 Athletico (79 pts)
Palmeiras: Cruzeiro 2-1 Palmeiras (73 pts)
O título pode vir justamente na casa do rival
A possibilidade de conquistar o décimo Campeonato Brasileiro no estádio do Palmeiras fecha uma trajetória marcada por reviravoltas. O Flamengo chegou a ficar oito pontos atrás, sofreu uma dura derrota no confronto direto e precisou aproveitar os tropeços do rival para recuperar terreno. A vitória no jogo atrasado contra o Mirassol foi um passo importante, mas a ultrapassagem na 26ª rodada representou a mudança definitiva de posição na classificação.
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Desde que assumiu a liderança, o Rubro-Negro não voltou a ficar atrás do Palmeiras na pontuação. A equipe sustentou a vantagem, mesmo quando ela permaneceu em apenas um ponto e conseguiu ampliá-la na reta final, especialmente com os resultados das últimas rodadas.
Agora, o cenário é simbólico. O adversário que passou boa parte do campeonato à frente, chegou a abrir oito pontos e chegou a provocar o Flamengo por sua distância na classificação, pode ser o palco da conquista rubro-negra.
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