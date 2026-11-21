Mauro Beting projeta final equilibrada entre Atlético-MG e Boca Juniors
Em entrevista ao Lance!, o jornalista vê duelo aberto em Barranquilla e avalia peso dos vices no aspecto psicológico do elenco
Atlético-MG e Boca Juniors entram em campo neste sábado (21), às 19h30 (de Brasília), em Barranquilla, na Colômbia, com objetivos distintos na decisão da Copa Sul-Americana. Enquanto o Galo busca encerrar o fantasma dos vices e voltar a conquistar um título continental, o time argentino tenta ampliar a coleção de taças em uma temporada na qual ainda pode levantar outros três troféus.
Em entrevista exclusiva ao Lance!, o comentarista avaliou os caminhos das duas equipes até a final, relembrou as últimas decisões da Sul-Americana envolvendo brasileiros e apontou o Atlético-MG como uma equipe que pode surpreender, mesmo sem viver seu melhor momento na temporada. Na projeção de Mauro, o equilíbrio entre os finalistas é tão grande que a decisão pode se estender até as penalidades.
– Dessa vez, vejo um duelo muito parelho. Imaginava uma final entre Galo e Vasco, que não aconteceu por uma infelicidade do Léo Jardim naquele terceiro gol do Boca. O Vasco havia vencido na Bombonera, o que não era fácil, mas acabou perdendo, lamentavelmente, do jeito que perdeu. Faz parte. Dessa vez, está pau a pau. Ou seja, de novo, talvez tenhamos pênaltis na tela do SBT.
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Mauro Beting acredita no Atlético-MG apesar do momento da equipe
A expectativa de Mauro Beting para a final passa também pelo momento vivido pelo Atlético-MG. O jornalista reconhece que o time não está no mesmo nível de desempenho apresentado em períodos anteriores da temporada, mas acredita que as circunstâncias das últimas vitórias podem servir como um fator de confiança para a decisão.
O comentarista destacou o trabalho de Eduardo Domínguez e ponderou que o futebol não permite previsões definitivas sobre o desempenho de uma equipe, mesmo quando há planejamento físico e preparação para alcançar o melhor momento em determinada fase do calendário.
– Claro que, na vida, e mesmo no futebol, a gente não sabe nada, né? Você planeja, projeta, e o trabalho do Barba é muito bom. Mas não tem como definir que você vai chegar ao ápice. Você pode até fazer o planejamento físico e, evidentemente, ele foi feito, embora tenha havido troca de comando no Galo, mas não pode cravar: "Ah, vai dar certo, a gente vai fazer e vai estar voando". Não está. E realmente não está voando.
Apesar da avaliação sobre o momento atual, Mauro vê motivos para acreditar no Atlético-MG. Para ele, as circunstâncias das vitórias conquistadas anteriormente pelo clube são importantes para entender a capacidade de reação da equipe e podem pesar positivamente diante do Boca Juniors.
– As vitórias foram sensacionais pelas circunstâncias e, justamente por elas, acredito no Galo, talvez até mais do que imaginava. Meu palpite é que vai para os pênaltis de novo.
Histórico recente de vices pode pesar sobre o Atlético-MG?
O Atlético-MG também chega à decisão cercado pela pressão de finais recentes que terminaram sem título. A equipe mineira tenta superar a sequência de frustrações e conquistar um troféu continental após dois vices consecutivos: em 2024, perdeu a final da Libertadores para o Botafogo, por 3 a 1, e, no ano seguinte, ficou com o segundo lugar na Sul-Americana após ser derrotada pelo Lanús nos pênaltis, depois de um empate sem gols no tempo regulamentar. A decisão deste sábado representa a terceira final continental consecutiva do clube.
Na avaliação de Mauro Beting, entretanto, o histórico recente pode pesar mais sobre a torcida do que sobre os próprios jogadores. O jornalista considera que a pressão existe, mas não necessariamente será determinante para o desempenho do Atlético em campo, especialmente diante de um Boca Juniors que, segundo ele, também está distante de seus melhores momentos.
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— Acho que essa síndrome de vice pode abater mais o torcedor do que o atleta. O jogador sente menos. Claro que existe toda a pressão, todo o ambiente e não é pouca coisa o que temos pela frente: o Boca, que também já viveu anos e dias muito melhores. Mas acho que é um conjunto de fatores. Não vejo que isso necessariamente possa prejudicar o Galo. O torcedor pode ficar mais ressabiado, assim como os adversários, mas acho que o elenco, embora não esteja plenamente blindado, não será tão afetado.
Além de tentar encerrar a sequência de finais sem título, o Atlético busca uma conquista inédita da Copa Sul-Americana e voltar a levantar um troféu internacional após 12 anos. A última conquista continental foi a Recopa Sul-Americana de 2014, justamente contra o Lanús, adversário que voltou a frustrar os mineiros na decisão de 2025. Uma vitória sobre o Boca Juniors também representaria o quinto título continental da história alvinegra.
Paredes e Fred podem ser protagonistas da decisão
Entre os jogadores que podem assumir protagonismo na final, Mauro Beting destacou Leandro Paredes, pelo Boca Juniors, e Fred, pelo Atlético-MG. Os dois meio-campistas têm experiência internacional e já disputaram Copa do Mundo, mas, na avaliação do jornalista, não são necessariamente jogadores que carregam o protagonismo absoluto de suas equipes.
– É interessante que tanto Paredes quanto Fred são jogadores de Copa do Mundo. No caso do Paredes, claro, um jogador campeão do mundo. Pelas características técnicas e táticas e até pela idade, tanto Fred quanto Paredes não são esses superprotagonistas ou aqueles caras que já nasceram para ser ídolos. Mas são muito eficientes. O Paredes até fez um gol que normalmente não faz, como naquela falha do Léo Jardim de que falamos há pouco. Mas acho que, pela ascendência e pela maneira como entrou muito bem na equipe, podem, sim, ser esses caras diferenciados no jogo.
➡️Atlético-MG divulga relacionados para final da Sul-Americana
Além dos dois nomes mais experientes, Mauro também apontou Flores, do Boca Juniors, e Cuello, do Atlético-MG, como jogadores que merecem atenção. O jornalista destacou a capacidade de construção, o drible e o enfrentamento individual dos jovens, além da fase goleadora que vivem.
– Além da importância, claro, do Paredes e do Fred, que mencionei há pouco, há dois jovens de quem gosto muito: Flores, ponta que atua pela direita, mas tem jogado mais pela esquerda no Boca, e Cuello. São dois jogadores de construção, de um contra um, de X1, pontas de fato e que também vivem uma boa fase goleadora. São dois jovens que merecem, sobretudo o Flores, pela jovialidade, todo o respeito e a atenção. São jogadores que podem desequilibrar.
Independentemente do resultado da final da Sul-Americana, Mauro Beting acredita que o Atlético-MG deve manter Eduardo Domínguez no comando da equipe para a próxima temporada. O jornalista avaliou positivamente o trabalho do treinador desde sua chegada, no meio do calendário, e considera que o argentino conseguiu construir um caminho que merece continuidade.
– O Barba já faz um trabalho que, mesmo que não conquiste a Sul-Americana, assim como não conquistou a Copa do Brasil, e poderia estar melhor no Brasileiro, entendo que merece continuidade. Considerando a maneira como chegou, no meio da temporada, e o que conseguiu fazer, é um trabalho muito bom. Em praticamente toda troca de comando, há dificuldades, com exceções como a de Filipe Luís, agora no Flamengo, que assumiu no começo do ano e, depois de um 8 a 7, ganhou tudo o que ganhou e poderia até ter conquistado mais no lugar de Leonardo Jardim.
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