O Vasco voltou a ter dúvidas sobre quem deve formar a dupla de zaga com Robert Renan nesta reta final da temporada. Com três partidas restantes no Campeonato Brasileiro, Saldivia e Gabriel Pereira disputam a vaga pelo lado direito da defesa cruz-maltina.

Atualmente, Saldivia aparece como titular da posição, mas ainda não conseguiu se firmar como unanimidade entre os torcedores. O uruguaio chegou a viver uma boa sequência, com atuações que renderam até mesmo seu nome gritado nas arquibancadas no segundo semestre. Porém, nos últimos jogos, voltou a cometer erros defensivos que, embora na maioria das vezes não tenham resultado em gols dos adversários, deixaram a torcida preocupada.

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Saldívia e Thiago Mendes celebram vitória do Vasco na Bombonera (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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A outra opção é Gabriel Pereira, último reforço do Vasco na janela de transferências. O zagueiro teve poucas oportunidades desde que chegou a São Januário e apresentou oscilações nas partidas em que foi utilizado. Recebeu críticas após os confrontos com Flamengo e Palmeiras, mas ganhou elogios depois da vitória sobre o Athletico-PR, quando inclusive marcou um dos gols da equipe. O defensor está emprestado ao Vasco e tem uma cláusula de obrigação de compra caso seja titular em pelo menos 60% dos jogos até o meio de 2027.

Gabriel Pereira após a partida entre Boca Juniors e Vasco (Foto: Reprodução)

Outro nome que fazia parte das opções do elenco era Carlos Cuesta. O colombiano, no entanto, retornou ao Galatasaray, da Turquia, após o Vasco optar por não exercer a compra em definitivo. O jogador já voltou ao país e, além disso, sofreu uma lesão no quadril que deve exigir uma cirurgia.

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Com a saída de Cuesta, Saldivia e Gabriel Pereira concentram a disputa pela posição ao lado de Robert Renan. A zaga pela direita, inclusive, aparece como um dos setores que podem receber investimentos do Vasco na próxima janela de transferências.

Antes de qualquer definição para 2027, no entanto, os dois defensores terão três partidas para buscar espaço e convencer a comissão técnica. O desempenho nessa reta final pode ser importante para determinar quem terminará a temporada como titular e como o clube vai tratar a posição no planejamento do próximo ano.

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