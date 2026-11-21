Atlético-MG e Boca Juniors decidem, neste sábado (21), o título da Sul-Americana. As equipes se enfrentam em Barranquilla, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Melendez. No duelo, os protagonistas serão Fred e Paredes, lideranças técnicas de seus grupos.

Os dois jogadores chegam para o duelo depois de se recuperarem de lesões recentes. O argentino teve uma lesão muscular de grau 2 na coxa em outubro de 2026. No dia 8 do mesmo mês, o brasileiro sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

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Raio-x de Fred e Paredes

Paredes chegou ao Boca Juniors em julho de 2025, após negociação com a Roma. Enquanto isso, Fred assinou com o Atlético-MG no meio desta temporada e, rapidamente, se tornou uma liderança do elenco atleticano, sendo decisivo em jogos chave.

Nesta temporada pelo Galo, o camisa 7 disputou 12 partidas, marcando um gol e dando três assistências. Nesse período, teve média de 2,1 passes decisivos por partida, acertando 83% de seus passes. Além disso, concretizou 70% de seus passes longos.

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Na defesa, Fred tem média de 1,5 desarme por partida, 0,4 interceptações e 3,5 bolas recuperadas. Nesse período, venceu 53% dos duelos em campo.

Presente na temporada toda do Boca Juniors, Paredes soma 41 partidas pela equipe, com quatro gols marcados e sete assistências. Nesse período, teve média de 1,8 passes decisivos por partida e 88% de aproveitamento nos passes.

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No setor defensivo, tem média de 1,6 desarmes por jogo e 5,8 bolas recuperadas por partida. No entanto, teve 65% de eficácia nos duelos com menos de uma falta por partida.

Fred (Atlético-MG) x Leandro Paredes (Boca Juniors) estatísticas de 2026 (Foto: Arte Lance!)

Atlético-MG x Boca Juniors

Atlético-MG e Boca Juniors se enfrentam neste sábado (21), às 19h30 (de Brasília). As duas equipe chegam à final trilhando caminhos completamente diferentes.

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O Galo disputou a competição desde a fase de grupos. Depois de começar mal, vencendo apenas um jogo nos primeiros quatro, conquistou duas vitórias nos últimos dois, contra Cienciano e Puerto Cabello, e garantiu a liderança do Grupo B.

Na sequência, bateu o Bragantino em São Paulo, por 1 a 0, e empatou em 2 a 2 na Arena MRV, com gol nos acréscimos da segunda etapa. Nas quartas de final, perdeu para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro, mas conseguiu, mais uma vez marcando nos minutos finais, uma vitória por 4 a 2, e venceu nos pênaltis. Na semi, atropelou o Torque em Belo Horizonte por 3 a 0, e perdeu por 2 a 0 fora de casa.

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Enquanto isso, os argentinos ficaram na terceira posição do Grupo D da Libertadores, que tinha o Cruzeiro, e foram para a Sul-Americana. Com isso, teve que passar pelo O'Higgins nos playoffs.

Nas oitavas de final, atropelou o Recoleta por 4 a 0 fora de casa e venceu por 3 a 1 em casa. Na sequência, enfrentou o São Paulo, vencendo por a 1 a 0 na Argentina e empatando em 1 a 1 no Morumbis. Em seguida, enfrentou mais um brasileiro. Contra o Vasco, perdeu na Bombonera por 1 a 0, mas venceu por 3 a 1 no Rio de Janeiro.