Bahia x Coritiba: onde assistir, horário e escalações
Bahia x Coritiba: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Bahia e Coritiba se enfrentam neste sábado (21), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em momentos distintos na competição, as equipes entram em campo com objetivos importantes: o Tricolor busca se manter na zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Coxa tenta encaminhar a permanência na Série A. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere. Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
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Ficha do jogo
O Bahia ocupa a sexta colocação, com 54 pontos, mesma pontuação do Athletico-PR, que leva vantagem no número de vitórias. A equipe comandada por Rogério Ceni venceu apenas uma das últimas cinco partidas e precisa voltar a somar três pontos para defender sua posição no G-6.
O Coritiba, por sua vez, está em 13º lugar, com 42 pontos, e tem quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento. Depois de vencer o Vitória na estreia do técnico interino Guilherme Bossle, o time perdeu os dois compromissos seguintes e tenta reagir fora de casa.
Como chegam Bahia e Coritiba
O Bahia atravessa um momento de oscilação na reta final do Brasileirão. Nas últimas cinco rodadas, venceu apenas o São Paulo, por 3 a 2, na Arena Fonte Nova. No período, também perdeu para Flamengo e Cruzeiro e empatou com Santos e Grêmio.
Em casa, o Tricolor soma oito vitórias, seis empates e três derrotas. Uma vitória neste sábado pode levar a equipe provisoriamente à quinta colocação, ultrapassando o Athletico-PR, que joga no domingo (22).
O Coritiba chega a Salvador após duas derrotas consecutivas por 1 a 0, para Internacional e Santos. O técnico interino Guilherme Bossle assumiu a equipe depois da demissão de Fernando Seabra e começou o trabalho com uma vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, mas ainda busca regularidade.
Fora de casa, o Coxa tem cinco vitórias, quatro empates e oito derrotas. A equipe também tenta encerrar uma sequência de três partidas como visitante sem marcar gols. O calendário reserva confrontos contra Flamengo e Palmeiras nas duas últimas rodadas, o que aumenta a importância de pontuar em Salvador.
O que está em jogo?
O Bahia defende a sexta colocação, que garante vaga na fase preliminar da Libertadores. Com 54 pontos, o time pode chegar a 57 e assumir provisoriamente o quinto lugar em caso de vitória. O G-4 ainda está ao alcance, mas a equipe precisa vencer os três jogos restantes e torcer por tropeços dos concorrentes.
O Coritiba busca ampliar a distância para a zona de rebaixamento e se aproximar da permanência. Com 42 pontos, o clube tem quatro de vantagem sobre os primeiros times dentro do Z-4. Um triunfo na Fonte Nova deixaria a equipe em situação mais confortável antes dos compromissos contra Flamengo e Palmeiras.
No primeiro turno, em 25 de maio, o Coritiba venceu o Bahia por 3 a 2, no Couto Pereira.
Ficha técnica
BAHIA X CORITIBA — 36ª RODADA DO BRASILEIRÃO
- 🏆 Competição: Campeonato Brasileiro 2026
- 📆 Data e horário: sábado, 21 de novembro, às 17h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
- 📺 Onde assistir: Premiere
Prováveis escalações
Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Erick, Nicolás Acevedo e Rodrigo Nestor; Erick Pulga e Alejo Véliz.
Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Maicon e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Richard; Breno Lopes, Josué e Pedro Rocha.
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