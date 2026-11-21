Bahia e Coritiba se enfrentam neste sábado (21), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em momentos distintos na competição, as equipes entram em campo com objetivos importantes: o Tricolor busca se manter na zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Coxa tenta encaminhar a permanência na Série A. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere. Clique para assistir no Premiere com Prime Video!

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo BAH CBA Campeonato Brasileirão Série A 2026 Data e Hora 21/11/2026, 17:30 Local Arena Acelen Fonte Nova - Salvador, Bahia Árbitro Onde assistir

O Bahia ocupa a sexta colocação, com 54 pontos, mesma pontuação do Athletico-PR, que leva vantagem no número de vitórias. A equipe comandada por Rogério Ceni venceu apenas uma das últimas cinco partidas e precisa voltar a somar três pontos para defender sua posição no G-6.

continua após a publicidade

O Coritiba, por sua vez, está em 13º lugar, com 42 pontos, e tem quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento. Depois de vencer o Vitória na estreia do técnico interino Guilherme Bossle, o time perdeu os dois compromissos seguintes e tenta reagir fora de casa.

Como chegam Bahia e Coritiba

O Bahia atravessa um momento de oscilação na reta final do Brasileirão. Nas últimas cinco rodadas, venceu apenas o São Paulo, por 3 a 2, na Arena Fonte Nova. No período, também perdeu para Flamengo e Cruzeiro e empatou com Santos e Grêmio.

continua após a publicidade

Em casa, o Tricolor soma oito vitórias, seis empates e três derrotas. Uma vitória neste sábado pode levar a equipe provisoriamente à quinta colocação, ultrapassando o Athletico-PR, que joga no domingo (22).

O Coritiba chega a Salvador após duas derrotas consecutivas por 1 a 0, para Internacional e Santos. O técnico interino Guilherme Bossle assumiu a equipe depois da demissão de Fernando Seabra e começou o trabalho com uma vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, mas ainda busca regularidade.

continua após a publicidade

Fora de casa, o Coxa tem cinco vitórias, quatro empates e oito derrotas. A equipe também tenta encerrar uma sequência de três partidas como visitante sem marcar gols. O calendário reserva confrontos contra Flamengo e Palmeiras nas duas últimas rodadas, o que aumenta a importância de pontuar em Salvador.

O que está em jogo?

O Bahia defende a sexta colocação, que garante vaga na fase preliminar da Libertadores. Com 54 pontos, o time pode chegar a 57 e assumir provisoriamente o quinto lugar em caso de vitória. O G-4 ainda está ao alcance, mas a equipe precisa vencer os três jogos restantes e torcer por tropeços dos concorrentes.

continua após a publicidade

O Coritiba busca ampliar a distância para a zona de rebaixamento e se aproximar da permanência. Com 42 pontos, o clube tem quatro de vantagem sobre os primeiros times dentro do Z-4. Um triunfo na Fonte Nova deixaria a equipe em situação mais confortável antes dos compromissos contra Flamengo e Palmeiras.

No primeiro turno, em 25 de maio, o Coritiba venceu o Bahia por 3 a 2, no Couto Pereira.

Ficha técnica

BAHIA X CORITIBA — 36ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro 2026

Campeonato Brasileiro 2026 📆 Data e horário: sábado, 21 de novembro, às 17h30 (de Brasília)

sábado, 21 de novembro, às 17h30 (de Brasília) 📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) 📺 Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Erick, Nicolás Acevedo e Rodrigo Nestor; Erick Pulga e Alejo Véliz.

continua após a publicidade

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Maicon e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Richard; Breno Lopes, Josué e Pedro Rocha.

Equipes se enfrentam pela 36ª rodada (Foto: Arte/Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.