Lateral do Corinthians completa nove meses sem entrar em campo
Hugo segue sem oportunidades e perdeu espaço com a chegada de Clarence Seedorf
O lateral-esquerdo Hugo, do Corinthians, completou nove meses e 14 dias sem entrar em campo nesta quinta-feira (19). Ao todo, são 287 dias sem atuar em uma partida oficial. A última aparição do jogador aconteceu em 5 de fevereiro de 2026, na vitória do Timão por 3 a 0 sobre o Capivariano, pelo Campeonato Paulista.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O jogador passou boa parte da temporada afastado dos gramados por conta de uma grave lesão no menisco lateral do joelho direito, sofrida durante a disputa do Estadual. Após um longo período de recuperação, Hugo voltou a ser relacionado em agosto, na vitória sobre o Red Bull Bragantino, quando a equipe ainda era comandada por Fernando Diniz.
Desde então, o lateral esteve à disposição da comissão técnica em oito partidas, mas permaneceu no banco de reservas em todas elas, sem receber oportunidades de entrar em campo. Mesmo recuperado da lesão, o jogador não conseguiu recuperar espaço no elenco alvinegro.
A situação também está relacionada à concorrência na lateral esquerda. Desde sua chegada ao Corinthians, Hugo nunca foi unanimidade na posição, especialmente após a ascensão de Matheus Bidu, que se consolidou como titular ao longo das últimas temporadas.
Com a chegada do técnico Clarence Seedorf, o cenário ficou ainda mais complicado para o jogador. O treinador passou a utilizar Fabrizio Angileri como titular na lateral esquerda, enquanto Matheus Bidu ganhou uma função mais avançada, atuando no setor ofensivo.
O momento vivido por Hugo acontece em meio à reta final de seu contrato com o Corinthians, válido até dezembro de 2026. Sem entrar em campo há mais de nove meses e com pouco espaço no elenco comandado por Clarence Seedorf, o lateral se aproxima do encerramento de seu vínculo com o clube em um cenário de indefinição sobre o futuro.
Hugo Farias em 2026
- 3 jogos (3 titular)
- 194 minutos em campo
- 1.3 passes decisivos por jogo
- 83% de acerto no passe
- 27.3 passes certos por jogo
- 2.7 bolas recuperadas por jogo
- 1.7 desarmes por jogo
- 0.7 interceptações por jogo
- 54% de eficiência nos duelos
- 4.7 duelos ganhos por jogo
- Nota Sofascore 6.53
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Hugo Farias pelo Corinthians
- 74 jogos (61 titular)
- 6 assistências
- 5 grandes chances criadas
- 0.6 passes decisivos por jogo
- 12% de acerto nos cruzamentos
- 0.1 cruzamentos certos por jogo
- 81% de acerto no passe
- 25.7 passes certos por jogo
- 3.0 bolas recuperadas por jogo
- 1.8 desarmes por jogo
- 1.0 interceptações por jogo
- 54% de eficiência nos duelos
- 4.3 duelos ganhos por jogo
- Nota Sofascore 6.86
Carreira de Hugo
Natural de Arapiraca, em Alagoas, Hugo passou pelas categorias de base do CRB e iniciou sua trajetória profissional no Jaciobá, também do estado alagoano. Posteriormente, defendeu o ABC, do Rio Grande do Norte, antes de retornar ao CRB, em 2020. Suas atuações chamaram a atenção do Goiás, que o contratou em 2021.
O lateral chegou ao Corinthians em janeiro de 2024, após passagem pelo clube goiano. Na negociação, o Timão adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta sem custos de transferência, enquanto os outros 20% permaneceram com o próprio jogador.
O contrato também estabeleceu multas rescisórias de R$ 100 milhões para transferências dentro do mercado brasileiro e 100 milhões de euros para negociações internacionais.
Mais LANCE!
Corinthians: jornal espanhol coloca Kaio César na mira de clubes europeus
Equipes da Espanha, de Portugal e da Holanda já procuraram representantes do atacante
Vasco mira contratação de atacante titular do Corinthians para 2027
Clube carioca busca empréstimo de Kaio César, que pertence ao Al-Hilal
Cléber Xavier elege Mundial do Corinthians como conquista mais marcante e elogia trabalho de Abel no Palmeiras
Ex-auxiliar de Tite também compara os estilos de Abel Ferreira e Jorge Jesus e revela o livro que mais marcou sua vida
UFMG atualiza chances de rebaixamento; veja situação de Grêmio, Inter e Corinthians
Vitória ganha fôlego, Corinthians deixa o Z4, mas Grêmio e Internacional seguem entre os clubes com maior risco de queda após a 35ª rodada
Brasil define numeração para a Copa do Mundo Sub-17; veja a lista completa
Lucca Caramico, do Corinthians, vestirá a camisa 10, enquanto Rodrigo Jr., do Vasco, será o centroavante número 9; seleção estreia neste sábado
Tchoca celebra retorno ao time titular do Corinthians: 'Preparado'
Zagueiro recebeu oportunidade de Seedorf diante do Botafogo
Joia do Corinthians inicia sonho pelo título da Copa do Mundo Sub-17
Iago Machado destaca união da Seleção Brasileira para estreia diante da Irlanda
Corinthians faz alerta sobre golpes nas categorias de base
Clube orienta jovens atletas e familiares não realizarem pagamentos por falsas seletivas
Meia do Corinthians volta a atuar após seis meses fora
Alex Santana ganha oportunidade diante do Botafogo e ganha elogios de Seedorf
Dia da Consciência Negra: por que há tão poucos treinadores negros no futebol brasileiro?
Em entrevista ao L!, especialista explica os dados de uma pesquisa sobre o tema, enquanto Roger Machado relata experiências da carreira e os desafios enfrentados no futebol
Simulador: veja cenários da luta contra o rebaixamento após a 35ª rodada do Brasileirão
Vitória ganha fôlego, enquanto Internacional e Grêmio seguem no Z4 após a 35ª rodada; veja os próximos jogos
Corinthians cria memorial após racismo contra Carlos Miguel em Derby
Cadeira retirada da Neo Química Arena retorna com homenagem ao ex-lateral Wladimir
TJD-SP marca julgamento de briga entre Ferroviária e Corinthians na final do Paulista Feminino Sub-20
Clubes, seis jogadoras e a técnica corintiana foram denunciados após confusão generalizada; sessão está marcada para segunda-feira (23)
Kaio César abre o jogo sobre possível permanência no Corinthians
Atacante revela desejo de seguir no clube em 2027
A última taça de Tite no Corinthians: Love e Fábio Santos abrem o baú de 2015
Campeões relembram bastidores, desafios e a importância do treinador
Corinthians seca rivais para seguir fora da zona de rebaixamento
Timão depende de tropeços de Internacional e Vitória para permanecer acima das quatro últimas posições
Corinthians terá que pagar bolada para manter Kaio César em 2027
Atacante pertence ao Al-Hilal e tem contrato de empréstimo até dezembro.
Volante sofre lesão inflamatória e vira dúvida no Corinthians
Allan ficou fora da goleada sobre o Botafogo por conta de uma tendinite
Súmula: Memphis não marcou diante do Botafogo e mantém jejum de gols no Corinthians
Árbitro Wilton Pereira Sampaio confirma gol contra de Arthur Chaves