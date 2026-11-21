O lateral-esquerdo Hugo, do Corinthians, completou nove meses e 14 dias sem entrar em campo nesta quinta-feira (19). Ao todo, são 287 dias sem atuar em uma partida oficial. A última aparição do jogador aconteceu em 5 de fevereiro de 2026, na vitória do Timão por 3 a 0 sobre o Capivariano, pelo Campeonato Paulista.

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O jogador passou boa parte da temporada afastado dos gramados por conta de uma grave lesão no menisco lateral do joelho direito, sofrida durante a disputa do Estadual. Após um longo período de recuperação, Hugo voltou a ser relacionado em agosto, na vitória sobre o Red Bull Bragantino, quando a equipe ainda era comandada por Fernando Diniz.

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Desde então, o lateral esteve à disposição da comissão técnica em oito partidas, mas permaneceu no banco de reservas em todas elas, sem receber oportunidades de entrar em campo. Mesmo recuperado da lesão, o jogador não conseguiu recuperar espaço no elenco alvinegro.

A situação também está relacionada à concorrência na lateral esquerda. Desde sua chegada ao Corinthians, Hugo nunca foi unanimidade na posição, especialmente após a ascensão de Matheus Bidu, que se consolidou como titular ao longo das últimas temporadas.

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Com a chegada do técnico Clarence Seedorf, o cenário ficou ainda mais complicado para o jogador. O treinador passou a utilizar Fabrizio Angileri como titular na lateral esquerda, enquanto Matheus Bidu ganhou uma função mais avançada, atuando no setor ofensivo.

O momento vivido por Hugo acontece em meio à reta final de seu contrato com o Corinthians, válido até dezembro de 2026. Sem entrar em campo há mais de nove meses e com pouco espaço no elenco comandado por Clarence Seedorf, o lateral se aproxima do encerramento de seu vínculo com o clube em um cenário de indefinição sobre o futuro.

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Hugo Farias em 2026

3 jogos (3 titular) 194 minutos em campo 1.3 passes decisivos por jogo 83% de acerto no passe 27.3 passes certos por jogo 2.7 bolas recuperadas por jogo 1.7 desarmes por jogo 0.7 interceptações por jogo 54% de eficiência nos duelos 4.7 duelos ganhos por jogo Nota Sofascore 6.53

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Hugo Farias pelo Corinthians

74 jogos (61 titular) 6 assistências 5 grandes chances criadas 0.6 passes decisivos por jogo 12% de acerto nos cruzamentos 0.1 cruzamentos certos por jogo 81% de acerto no passe 25.7 passes certos por jogo 3.0 bolas recuperadas por jogo 1.8 desarmes por jogo 1.0 interceptações por jogo 54% de eficiência nos duelos 4.3 duelos ganhos por jogo Nota Sofascore 6.86

Hugo não entra em campo pelo Corinthians desde fevereiro de 2026 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Carreira de Hugo

Natural de Arapiraca, em Alagoas, Hugo passou pelas categorias de base do CRB e iniciou sua trajetória profissional no Jaciobá, também do estado alagoano. Posteriormente, defendeu o ABC, do Rio Grande do Norte, antes de retornar ao CRB, em 2020. Suas atuações chamaram a atenção do Goiás, que o contratou em 2021.

O lateral chegou ao Corinthians em janeiro de 2024, após passagem pelo clube goiano. Na negociação, o Timão adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta sem custos de transferência, enquanto os outros 20% permaneceram com o próprio jogador.

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O contrato também estabeleceu multas rescisórias de R$ 100 milhões para transferências dentro do mercado brasileiro e 100 milhões de euros para negociações internacionais.