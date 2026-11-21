Rafael cita Dorival, Crespo e Roger e admite: 'Ano muito difícil' no São Paulo
Goleiro reconheceu que o Tricolor não conseguiu entregar uma equipe na disputa por títulos e pediu reação nos três últimos jogos do Brasileirão
O São Paulo chega aos três últimos compromissos da temporada, ainda tentando encontrar respostas para um ano marcado por dificuldades e resultados abaixo das expectativas. Depois da derrota para o Fluminense, no Morumbis, na última quinta-feira (19), o goleiro Rafael reconheceu que o clube não conseguiu entregar o que o torcedor esperava e pediu uma reação da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro.
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Ao avaliar o momento tricolor, o camisa 23 citou as mudanças no comando técnico ao longo de 2026, com as passagens de Dorival Júnior, Hernán Crespo e Roger Machado. Rafael reconheceu que, apesar das diferentes tentativas, o time não conseguiu alcançar o objetivo de disputar títulos.
— O Dorival é um grande treinador. Um dos melhores treinadores que já treinei e conheci. Todos nós temos a confiança no professor e é um ano muito difícil para o São Paulo. Um ano em que tivemos muita dificuldade com o Dorival, com o Crespo, com o Roger Machado... Infelizmente não conseguimos entregar o que gostaríamos para o torcedor, que é um time disputando para ser campeão, que é o que o clube merece — afirmou.
Com apenas três partidas restantes no calendário do Brasileirão, Rafael tratou os confrontos como decisões. Para o goleiro, a sequência de vitórias é o caminho para recuperar a confiança dos torcedores e terminar o ano com uma resposta dentro de campo.
— Agora temos que pensar nesses três últimos jogos e fazer de cada jogo uma final. Só o caminho das vitórias vai nos trazer essa tranquilidade e resgatar a confiança do nosso torcedor — completou.
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