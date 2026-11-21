Abel Ferreira terá de lidar com uma série de desfalques para enfrentar o Flamengo neste sábado (21), em confronto que pode ser decisivo para o Campeonato Brasileiro. Seis pontos atrás do rival na tabela de classificação, o Palmeiras encara o desafio de seguir na briga pelo título nacional em meio a uma sequência de decisões: as finais da Libertadores e da Copa do Brasil.

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Barboza, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro, na última rodada, e cumprirá suspensão. Com isso, será baixa no sistema defensivo, assim como Murilo, que segue em tratamento de uma lesão muscular.

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Piquerez, Paulinho e Jefté também estão fora. Entre eles, o lateral é quem tem mais chances de retornar primeiro. A expectativa é de que esteja à disposição da comissão técnica para a final da Libertadores, marcada para 28 de novembro.

Já Gustavo Gómez e Mauricio serão novidades. A dupla desfalcou a equipe na última rodada devido ao longo deslocamento após servir o Paraguai na Data Fifa, mas será relacionada para encarar o Flamengo no Nubank Parque.

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- Este título (Brasileirão) está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras - afirmou Abel Ferreira em entrevista coletiva após derrota por 2 a 1 no Mineirão.

No confronto pelo primeiro turno, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã. A partida ficou marcada pela expulsão de Carrascal ainda no início do primeiro tempo. Flaco López, Allan, negociado com o Manchester City na última janela de transferências, e Paulinho marcaram os gols da vitória alviverde.

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Flaco López comemora o gol na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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O que ambos precisam para serem campeões?

O Flamengo viaja a São Paulo precisando de apenas um empate para conquistar o décimo título do Brasileirão. A equipe tem seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras, restando três rodadas para o fim da competição.

O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer para adiar a definição do campeonato. Para manter vivo o sonho do título, o Alviverde terá de vencer todos os jogos restantes, incluindo o confronto direto, e torcer para que o rival some, no máximo, dois pontos na reta final.

