Com o Atlético-MG na briga, Corinthians amplia proposta para manter Maycon

Com a entrada do Atlético-MG nas negociações, o Corinthians aceitou oferecer um contrato de três temporadas ao volante Maycon, que vive um impasse sobre a permanência no clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'GE'.

A mudança de postura ocorreu após o Timão decidir igualar a proposta do Galo, oferecendo um vínculo mais longo ao jogador como forma de viabilizar a aquisição definitiva junto ao Shakhtar Donetsk, mantendo 50% dos direitos federativos com o clube ucraniano.

O Shakhtar Donetsk deseja um contrato até o fim de 2028, enquanto o Corinthians, inicialmente, trabalhava com a possibilidade de apenas dois anos de vínculo. Com a entrada do Atlético-MG na disputa, a diretoria alvinegra passou a reavaliar o cenário e admitir a ampliação do contrato.

O Corinthians estava otimista quanto às negociações. O acordo começou a ser costurado por Fabinho Soldado e foi retomado por Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão.

O atleta defende o Corinthians desde 2022, emprestado pelo clube ucraniano em três oportunidades. Maycon deseja permanecer no Timão, mas não aceita um contrato de curta duração. A contratação em definitivo não teria custos ao clube alvinegro.

A Ucrânia vive um conflito armado com a Rússia desde 2022 e, por esse motivo, a Fifa instituiu uma regra que permite aos jogadores romperem unilateralmente seus contratos com clubes de regiões afetadas pela guerra.

O Corinthians tem uma dívida de um milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões) com o Shakhtar Donetsk, mas a pendência financeira será tratada separadamente da negociação envolvendo o volante. O elenco alvinegro se reapresentou oficialmente neste sábado (3), no CT Dr. Joaquim Grava, e Maycon não participou do treinamento. Em nota oficial, o Corinthians confirmou que negocia a renovação contratual do jogador.

Maycon pelo Corinthians:

245 jogos (187 titular) 18 gols 13 assistências 86% acerto no passe 0.8 passes decisivos por jogo 0.8 finalizações por jogo 1.0 interceptações por jogo 1.2 desarmes por jogo 2.2 duelos ganhos por jogo 3.9 bolas recuperadas por jogo 0.7 faltas por jogo Nota Sofascore 6.87

