Com o Atlético-MG na briga, Corinthians amplia proposta para manter Maycon
Timão muda estratégia na negociação e aceita estender o tempo de contrato do jogador
Com a entrada do Atlético-MG nas negociações, o Corinthians aceitou oferecer um contrato de três temporadas ao volante Maycon, que vive um impasse sobre a permanência no clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'GE'.
A mudança de postura ocorreu após o Timão decidir igualar a proposta do Galo, oferecendo um vínculo mais longo ao jogador como forma de viabilizar a aquisição definitiva junto ao Shakhtar Donetsk, mantendo 50% dos direitos federativos com o clube ucraniano.
O Shakhtar Donetsk deseja um contrato até o fim de 2028, enquanto o Corinthians, inicialmente, trabalhava com a possibilidade de apenas dois anos de vínculo. Com a entrada do Atlético-MG na disputa, a diretoria alvinegra passou a reavaliar o cenário e admitir a ampliação do contrato.
O Corinthians estava otimista quanto às negociações. O acordo começou a ser costurado por Fabinho Soldado e foi retomado por Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão.
O atleta defende o Corinthians desde 2022, emprestado pelo clube ucraniano em três oportunidades. Maycon deseja permanecer no Timão, mas não aceita um contrato de curta duração. A contratação em definitivo não teria custos ao clube alvinegro.
A Ucrânia vive um conflito armado com a Rússia desde 2022 e, por esse motivo, a Fifa instituiu uma regra que permite aos jogadores romperem unilateralmente seus contratos com clubes de regiões afetadas pela guerra.
O Corinthians tem uma dívida de um milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões) com o Shakhtar Donetsk, mas a pendência financeira será tratada separadamente da negociação envolvendo o volante. O elenco alvinegro se reapresentou oficialmente neste sábado (3), no CT Dr. Joaquim Grava, e Maycon não participou do treinamento. Em nota oficial, o Corinthians confirmou que negocia a renovação contratual do jogador.
Maycon pelo Corinthians:
- 245 jogos (187 titular)
- 18 gols
- 13 assistências
- 86% acerto no passe
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 0.8 finalizações por jogo
- 1.0 interceptações por jogo
- 1.2 desarmes por jogo
- 2.2 duelos ganhos por jogo
- 3.9 bolas recuperadas por jogo
- 0.7 faltas por jogo
- Nota Sofascore 6.87
Maycon pelo Corinthians na segunda passagem:
- 140 jogos (99 titular)
- 10 gols
- 7 assistência
- 86% acerto no passe
- 0.6 passes decisivos por jogo
- 0.6 finalizações por jogo
- 0.8 interceptações por jogo
- 1.1 desarmes por jogo
- 2.0 duelos ganhos por jogo
- 3.5 bolas recuperadas por jogo
- 0.6 faltas por jogo
- Nota Sofascore 6.80
