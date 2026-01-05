Zé Elias aponta carências do elenco do Corinthians e avalia 2025 de Memphis

Conteúdo Especial

O Corinthians terminou a temporada de 2025 com dois títulos muito desejados pela torcida: Campeonato Paulista e Copa do Brasil. O Lance! conversou de maneira exclusiva com Zé Elias, ídolo do Timão e comentarista da ESPN, sobre a temporada do clube.

Mesmo com duas conquistas importantes, a temporada do Corinthians não é unanimidade entre os torcedores. No Brasileirão, o Timão terminou em 13º, foi eliminado na 'pré-Libertadores' e caiu para o Huracán na Sul-Americana.

Na opinião de Zé Elias, o título da Copa do Brasil foi importante para as finanças do Corinthians, mas o comentarista apontou um desafio para a diretoria.

- O título significa muito, né? Primeiro, para as questões financeiras, que o Corinthians precisa demais. Ao mesmo tempo, força o clube a ter uma estrutura e um planejamento muito melhor do que foi esse ano. A grande pergunta é: será que vão conseguir? Para os jogadores, é uma coisa normal, do enfrentamento, uma coisa muito importante - apontou Zé Elias, em entrevista ao Lance!.

Temporada de Memphis Depay

Depois de chegar voando no Corinthians em 2024, Memphis Depay viveu uma temporada de dificuldades no seu segundo ano em solo brasileiro. Mesmo com problemas físicos, o holandês foi decisivo nos títulos do Timão. Para o ídolo Zé Elias, o jogador foi crescendo ao longo da temporada.

- No começo do ano, ele não jogou bem. Fez alguns jogos pontuais, especialmente contra o Palmeiras, muito por conta da rivalidade. Com o passar dos meses, ele foi entendendo a importância que tinha para o grupo. Tomou a frente dos problemas. Mas a gente sempre espera mais de um jogador como ele, pela capacidade técnica e tudo que já mostrou em campo. Acho que ele tem a capacidade de se tornar um líder ainda maior dentro do clube - avaliou Zé Elias, ídolo do Corinthians.

Memphis, camisa 10 do Corinthians (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)

Carências no elenco do Corinthians

Mesmo com dois títulos em 2025, muitos corintianos ainda apontam carências no plantel comandado por Dorival Júnior. O comentarista Zé Elias compartilha da mesma opinião e vê necessidade de reforços em todos os setores do time.

- Para começar, dois laterais. O Corinthians vai disputar muitos campeonatos em 2026. Você tem o Bidú na esquerda e o Matheuzinho na direita. Angileri é bom jogador, mas pode jogar de zagueiro. Precisa de mais jogadores no meio-campo, porque Carillo e Martinez são bons jogadores, mas já tem certa idade. Tem o André, que lembra o Gilmar Fubá. Para mim, ele é o futuro do Corinthians - começou Zé Elias.

- Acho que também precisa de atacantes. Para substituir o Yuri, mudar a característica do time. O próprio Memphis precisa de um reserva, mas é difícil achar alguém com a qualidade técnica dele. Precisa de uns reforços pontuais para ter peças de reposição durante o ano - completou o ídolo do Corinthians, em entrevista ao Lance!