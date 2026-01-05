O time feminino do Corinthians deu início, nesta segunda-feira (5), à preparação para a temporada 2026. As Brabas se reapresentaram no CT Joaquim Grava e começaram os trabalhos de pré-temporada após o período de férias, marcando oficialmente o começo de um ano que promete ser um dos mais exigentes do projeto alvinegro.

A temporada reserva ao Corinthians um calendário cheio e de alto nível competitivo. Além das disputas tradicionais do futebol nacional, o clube terá pela frente a Copa dos Campeões da Fifa, novidade no calendário internacional, além da Supercopa do Brasil, Brasileirão Feminino, Copa do Brasil Feminina, Libertadores e do Paulistão.

Calendário do Corinthians feminino em 2026

Copa dos Campeões da Fifa - 28 de janeiro e 1º de fevereiro

Supercopa Feminina - 8 de fevereiro

Brasileirão Feminino A1 - 15 de fevereiro a 4 de outubro

Copa do Brasil Feminina - 22 de abril a 15 de novembro

Paulistão Feminino - segundo semestre (data a definir)

Quem já se reapresentou ao Corinthians

Nas imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais, já foi possível identificar nomes importantes do elenco retomando as atividades, como Duda Sampaio, Paola García, Thaís Ferreira, Nicole, Érika, Tamires, Ana Morganti e Rhaizza.

Não houve registro da presença de Gabi Zanotti, que ainda não teve renovação oficializada, assim como da volante Day Rodríguez, que, segundo o Meu Timão, segue na Venezuela e tenta retornar ao Brasil nos próximos dias.

A reapresentação marca também o início de um período de avaliações físicas, trabalhos de fortalecimento e atividades progressivas com bola, etapas consideradas fundamentais pela comissão técnica para suportar a sequência de competições ao longo do ano. A expectativa é de que, nos próximos dias, o elenco passe a intensificar os treinamentos no campo.