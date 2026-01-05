menu hamburguer
Futebol Feminino

Com calendário cheio, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para 2026

Brabas terão seis competições oficiais no ano

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 05/01/2026
14:41
Duda Sampaio, Thaís Ferreira e Nicole se reapresentaram ao Corinthians para temporada 2026. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
Duda Sampaio, Thaís Ferreira e Nicole se reapresentaram ao Corinthians para temporada 2026. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
O time feminino do Corinthians deu início, nesta segunda-feira (5), à preparação para a temporada 2026. As Brabas se reapresentaram no CT Joaquim Grava e começaram os trabalhos de pré-temporada após o período de férias, marcando oficialmente o começo de um ano que promete ser um dos mais exigentes do projeto alvinegro.

A temporada reserva ao Corinthians um calendário cheio e de alto nível competitivo. Além das disputas tradicionais do futebol nacional, o clube terá pela frente a Copa dos Campeões da Fifa, novidade no calendário internacional, além da Supercopa do Brasil, Brasileirão Feminino, Copa do Brasil Feminina, Libertadores e do Paulistão.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Calendário do Corinthians feminino em 2026

  • Copa dos Campeões da Fifa - 28 de janeiro e  1º de fevereiro
  • Supercopa Feminina - 8 de fevereiro
  • Brasileirão Feminino A1 - 15 de fevereiro a 4 de outubro
  • Copa do Brasil Feminina - 22 de abril a 15 de novembro
  • Paulistão Feminino - segundo semestre (data a definir)

Quem já se reapresentou ao Corinthians

Nas imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais, já foi possível identificar nomes importantes do elenco retomando as atividades, como Duda SampaioPaola García, Thaís FerreiraNicoleÉrikaTamiresAna Morganti e Rhaizza.

Não houve registro da presença de Gabi Zanotti, que ainda não teve renovação oficializada, assim como da volante Day Rodríguez, que, segundo o Meu Timão, segue na Venezuela e tenta retornar ao Brasil nos próximos dias.

➡️ Ex-treinador de Paola García no Libertad analisa novo reforço do Corinthians

A reapresentação marca também o início de um período de avaliações físicas, trabalhos de fortalecimento e atividades progressivas com bola, etapas consideradas fundamentais pela comissão técnica para suportar a sequência de competições ao longo do ano. A expectativa é de que, nos próximos dias, o elenco passe a intensificar os treinamentos no campo.

