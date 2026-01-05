Com calendário cheio, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para 2026
Brabas terão seis competições oficiais no ano
- Matéria
- Mais Notícias
O time feminino do Corinthians deu início, nesta segunda-feira (5), à preparação para a temporada 2026. As Brabas se reapresentaram no CT Joaquim Grava e começaram os trabalhos de pré-temporada após o período de férias, marcando oficialmente o começo de um ano que promete ser um dos mais exigentes do projeto alvinegro.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Copa dos Campeões Feminina da Fifa: conheça torneio que o Corinthians disputará em 2026
Futebol Feminino03/01/2026
- Futebol Feminino
Exclusivo: Rafa Esteves, do Corinthians, entra no radar do Grêmio para o futebol feminino
Futebol Feminino02/01/2026
- Futebol Feminino
Corinthians fecha 2025 com títulos da Libertadores e do Brasileirão Feminino; veja os números
Futebol Feminino23/12/2025
A temporada reserva ao Corinthians um calendário cheio e de alto nível competitivo. Além das disputas tradicionais do futebol nacional, o clube terá pela frente a Copa dos Campeões da Fifa, novidade no calendário internacional, além da Supercopa do Brasil, Brasileirão Feminino, Copa do Brasil Feminina, Libertadores e do Paulistão.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Calendário do Corinthians feminino em 2026
- Copa dos Campeões da Fifa - 28 de janeiro e 1º de fevereiro
- Supercopa Feminina - 8 de fevereiro
- Brasileirão Feminino A1 - 15 de fevereiro a 4 de outubro
- Copa do Brasil Feminina - 22 de abril a 15 de novembro
- Paulistão Feminino - segundo semestre (data a definir)
Quem já se reapresentou ao Corinthians
Nas imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais, já foi possível identificar nomes importantes do elenco retomando as atividades, como Duda Sampaio, Paola García, Thaís Ferreira, Nicole, Érika, Tamires, Ana Morganti e Rhaizza.
Não houve registro da presença de Gabi Zanotti, que ainda não teve renovação oficializada, assim como da volante Day Rodríguez, que, segundo o Meu Timão, segue na Venezuela e tenta retornar ao Brasil nos próximos dias.
➡️ Ex-treinador de Paola García no Libertad analisa novo reforço do Corinthians
A reapresentação marca também o início de um período de avaliações físicas, trabalhos de fortalecimento e atividades progressivas com bola, etapas consideradas fundamentais pela comissão técnica para suportar a sequência de competições ao longo do ano. A expectativa é de que, nos próximos dias, o elenco passe a intensificar os treinamentos no campo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias