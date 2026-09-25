Ex-Flamengo, Bruno Pivetti é anunciado pelo Náutico para reta final da Série B
Treinador estava no sub-20 do Rubro-Negro e chega ao Náutico para 3° passagem
Ex-técnico do sub-20 do Flamengo, Bruno Pivetti foi anunciado pelo Náutico nesta sexta-feira (25) para comandar a equipe nas rodadas finais da Série B. O treinador chega para substituir Hélio e Guilherme dos Anjos, demitidos na quarta-feira (23), e terá pela frente um clássico logo em seu primeiro compromisso, contra o Sport, neste sábado (26), no Esportes da Sorte Aflitos.
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Pivetti assinou contrato de seis meses com o Náutico, com uma cláusula que permite a rescisão após três meses, período que coincide com o encerramento do Campeonato Brasileiro. A apresentação do treinador está marcada para as 14h, no CT Wilson Campos, onde também comandará o primeiro treinamento à frente da equipe.
A passagem pelo Náutico será a terceira de Bruno Pivetti pelo clube pernambucano. Nas duas anteriores, o treinador comandou o Alvirrubro em 14 partidas, com quatro vitórias, sete empates e três derrotas. O retrospecto representa um aproveitamento de 45,2%.
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Passagem pelo Flamengo
Antes de assumir novamente o Náutico, Bruno Pivetti estava no comando do sub-20 do Flamengo. Pelo clube carioca, conquistou o título do Intercontinental da categoria em 2025, superando o Barcelona na decisão. O treinador deixou o Rubro-Negro em maio de 2026 e estava sem clube desde então.
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