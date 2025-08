Após a derrota para o Fluminense, pela Copa do Brasil, o grupo de jogadores do Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante com uma novidade. Na tarde desta quinta-feira (31), enquanto os titulares faziam atividades de recuperação, os reservas treinaram com bola com a participação do recém-contratado Alan Rodríguez, que fez sua primeira atividade com o elenco. O atleta ainda não teve o nome publicado no BID – o que pode acontecer nesta sexta (1º).

Caso entre no boletim e participe normalmente das atividades na manhã desta sexta (1º) e na tarde de sábado (2), Alan Rodríguez poderá ser incluído na lista de relacionados para o duelo contra São Paulo. A partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro será no domingo (3), no Beira-Rio.

Primeiro trabalho com bola e vídeo promocional

Vindo do Argentinos Juniors, o novo camisa 14 colorado não atua desde o final de maio. Como negociava com o Alvirrubro, acabou retirado do grupo do Semillero das três primeiras rodadas do Torneo Clausura. Conforme apurou o Lance!, ela vinha mantendo a forma física e se apresentou em boas condições para os trabalhos com bola.

Antes de trabalhar no CT Parque Gigante, o uruguaio conversou com as mídias do clube, que divulgou um vídeo nas redes sociais. O uruguaio demonstrou conhecer a história colorada.

Apresentação oficial

Caso seu nome não saia no BID nesta sexta, o volante uruguaio será opção para a partida contra o Bragantino, dia 9 de agosto, em Bragança Paulista. A ideia da comissão técnica é tê-lo como titular nos jogos contra o Flamengo, pela Libertadores.

Na tarde desta sexta, o volante será apresentado oficialmente à imprensa, com coletiva na sala e imprensa do Beira-Rio.