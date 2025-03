Raphinha declara guerra entre Brasil e Argentina: ‘Porrada neles’

Na terça-feira (25), Brasil e Argentina fazem um clássico cheio de nuances pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Sem vencer a grande rival há quase seis anos, a Seleção busca um triunfo em Buenos Aires, e para isso, parece estar preparada para um confronto aguerrido.

Em entrevista à Romário TV, apresentada pelo craque homônimo à produção audiovisual, o meia-atacante Raphinha não fugiu de uma aspa polêmica, e declarou que o duelo com os rivais continentais pode ter até certos tons de batalha.

Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles, dentro e fora do campo se tiver que ser. Vou fazer o gol, vou com tudo. Que se f**** eles - afirmou o craque do Barcelona.

Nesta Data Fifa, Raphinha já havia alcançado uma marca expressiva. Ao balançar as redes e dar uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, o camisa 11 chegou a 50 participações diretas em gols na temporada, somando as atuações pelo Brasil e pelo Barcelona.

🔰 Brasil e Argentina fazem clássico pelas Eliminatórias

O Brasil precisa vencer a Argentina para se aproximar do primeiro lugar - atualmente pertencente à Albiceleste - nas Eliminatórias, já que sete pontos distanciam as duas equipes. A bola rola no Monumental de Núñez às 21h (de Brasília) desta terça.

As estatísticas recentes, porém, não têm ajudado a Seleção nos últimos anos. O último triunfo aconteceu em julho de 2019, na semifinal da Copa América; desde então, são três derrotas e um empate, incluindo o revés na decisão continental de 2021, que decretou o vice-campeonato de Tite, Neymar e companhia.