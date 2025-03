‘Fala muito’: capitão da Argentina provoca Raphinha durante confusão com Brasil

Raphinha foi provocado pelo zagueiro e capitão argentino Nicolás Otamendi durante o primeiro tempo do duelo entre Brasil e Argentina desta terça-feira (25), válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Após falta de Tagliafico, o jogador do Barcelona deu um encontrão no lateral, que iniciou uma confusão entre atletas das duas seleções. No meio do bolo, o experiente defensor fez gestos de que o brasileiro "fala muito".

A provocação é clara referência à declaração feita por Raphinha durante entrevista à "Romário TV", na qual concordou que o jogo com a Argentina seria de "porrada neles".

- Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles, dentro e fora do campo se tiver que ser. Vou fazer o gol, vou com tudo. Que se f**** eles - afirmou o craque do Barcelona.

A fala do brasileiro esquentou o clima antes da partida, que ocorre no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Segundo o jornal "Olé", jogadores argentinos não entenderam o motivo da agressividade do brasileiro. O mesmo periódico, aliás, fez um post polêmico para repercutir a declaração: compartilhou fotos dos zagueiros Otamendi e Romero marcando Raphinha e escreveu que eles "já sabiam o que fazer".

A Argentina foi para o intervalo da partida com vitória parcial de 3 a 1. Julián Álvarez, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister marcaram para os hermanos, enquanto Matheus Cunha descontou para o Brasil.

Argentina comemora gol nas Eliminatórias contra o Brasil (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Ao Lance!, Romário defendeu Raphinha por declaração sobre Argentina

Romário, responsável por instigar Raphinha com a frase "porrada neles", e o jogador do Barcelona receberam críticas pelo teor da provocação aos argentinos. Em trecho de entrevista exclusiva ao Lance! publicado nesta terça-feira (25), o Baixinho se defendeu.

- Senti (firmeza). O problema é que tem alguns jornalistas que são babacas, escrotos. Ficam reprovando o que o cara falou. Tem uns aí que ficam reprovando até o que eu perguntei, tomar no c* deles. Pergunto o que eu quero, e o Raphinha tem todo o direito de responder o que quer. Vi no Raphinha um jogador de muita personalidade, parabéns para ele. Espero que ele possa fazer gol, gol que ajude o Brasil a ganhar dos argentinos. Ganhar da Argentina é tudo de bom - iniciou Romário.

- O dar porrada não é porrada em si (de briga). Dar porrada é ganhar, fazer gol, ir para cima dos caras. Eu nunca fui o tipo de cara de dar porrada. Já tomei e já dei. Mas contra a Argentina tem que estar preparado, inclusive para dar porrada ganhando e dar porrada mesmo porque os caras são f****. Tem que se colocar e se posicionar, se não os caras atropelam - completou.