Ancelotti, Jorge Jesus… Veja salários de técnicos cotados na Seleção

A derrota por 4 a 1 para a Argentina intensificou a pressão sobre Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira. Com um aproveitamento de apenas 58% nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, as atuações inconsistentes e os resultados ruins geram descontentamento entre torcedores e dirigentes. Nesse cenário, possíveis substitutos já começam a ser especulados.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Entre os nomes mais mencionados, estão treinadores consagrados e ídolos recentes do futebol brasileiro. Carlo Ancelotti, Jorge Jesus, Renato Gaúcho, Tite, Abel Ferreira e até Filipe Luís aparecem como potenciais futuros comandantes da Seleção.

💰 Veja os salários dos técnicos cotados

Jorge Jesus (Al-Hilal): Salário anual: R$ 63,3 milhões

Salário mensal: R$ 5,3 milhões

R$ 5,3 milhões Carlo Ancelotti (Real Madrid): Salário anual: R$ 61 milhões

Salário mensal: R$ 5 milhões

R$ 5 milhões Abel Ferreira (Palmeiras): Salário anual: R$ 37 milhões

Salário mensal: R$ 3 milhões

➡️ Goleada para Argentina expõe crise de técnicos para assumir a Seleção Brasileira

Outros nomes cotados são os de Tite e Renato Gaúcho, atualmente sem clube. Sabe-se, no entanto, que os técnicos recebiam mais de R$ 1,5 milhão por mês até a última temporada. Já sobre Filipe Luís, do Flamengo, não há notícias sobre o seu salário.

continua após a publicidade

A efeito de comparação, Dorival Júnior recebe atualmente mais de R$ 20 milhões por ano da CBF, o que corresponde a um salário mensal de cerca de R$ 1,6 milhão.

O mercado dos técnicos no futebol mundial tem se mostrado cada vez mais inflacionado, com salários milionários para profissionais de ponta. No caso da Seleção Brasileira, a pressão por resultados pode forçar a CBF a investir pesado em um novo treinador.



Entre a experiência de Ancelotti e Jorge Jesus, o carisma de Renato ou a aposta em Abel Ferreira e Filipe Luís, o futuro da amarelinha segue incerto — mas certamente caro.

continua após a publicidade