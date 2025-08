Entre recuperação e gol: como Pablo Maia encara a disputa por espaço no São Paulo?

Pablo Maia marcou o primeiro gol da vitória do São Paulo por 2 a 1 contra o Athletico, pelo jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. De fora da área, o gol significou uma recuperação que o volante estava buscando.

continua após a publicidade

No começo do ano, viveu um momento complicado. O jogador sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo e precisou passar por cirurgia. Existia uma expectativa que ele perdesse todo o primeiro semestre. Mas superando as expectativas médicas, voltou muito antes do tempo.

São Paulo vence o Athletico-PR e pode empatar para avançar na Copa do Brasil

A busca foi por recuperar seu espaço. Oscilando entre banco e entre substituições de jogadores que assumiram a posição, como Bobadilla, a Cria de Cotia chegou a falar sobre esta "competição" após o jogo contra o Furacão.

continua após a publicidade

Para o jogador, é algo saudável. Ele não enxerga como uma pressão ou algo do gênero. A mentalidade do atleta, no Tricolor desde criança, é que cada um conquista seu espaço.

- Que bom né? A gente tá ali pra ajudar o São Paulo. Eu acho que é uma disputa sadia que a gente faz crescer todos dentro do clube. Quem tá lá dentro vai dar sempre o seu melhor pra ajudar o São Paulo, isso que é o mais importante - explicou Pablo Maia sobre a concorrência.

continua após a publicidade

Pablo Maia falou também sobre o gol marcado. Segundo suas palavras, é o que demonstra sua força após a lesão.

- É um momento de felicidade, de gratidão a Deus, por tudo que me fez ser forte ao passar por tudo que aconteceu na minha vida. Eu tive todo o apoio da minha família, da minha esposa e do clube. Eu acho que isso é o mais importante, ajudar o São Paulo da melhor maneira possível. E com certeza, hoje fui muito feliz de ter feito o gol e ajudar o São Paulo - completou.

Pablo Maia comemora gol em São Paulo x Athletico (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Pablo Maia foi decisivo na Copa do Brasil de 2023

Se o gol de Pablo Maia chamou atenção dos torcedores pela semelhanças dos gols marcados em 2023, outra nostalgia surgiu entre os tricolor. Também pelas oitavas de final, mas pela volta que aconteceu no Morumbis, contra o Sport, Pablo Maia foi quem bateu o último pênalti do São Paulo no jogo que classificou a equipe para a fase seguinte - e que mais tarde evoluiu e rendeu a conquista inédita do time. Agora a torcida são-paulina está na expectativa do jogador manter uma rotina de partidas e gols.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Agenda

O time volta a treinar às 10h (de Brasília), no SuperCT. A tendência é que os titulares contra o Athletico façam trabalhos regenerativos. A ausência de folga é por conta do encurtamento do calendário. No domingo, o Tricolor encara o Internacional, no Beira Rio. Ou seja, só terá esta sexta e o sábado para pensar no jogo pelo Campeonato Brasileiro.