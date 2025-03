Após provocar argentinos, Raphinha tem atuação apagada em derrota do Brasil

A derrota do Brasil para a Argentina por 4 a 1 na noite desta terça-feira (25) teve um protagonista negativo: Raphinha. Antes da partida, o atacante demonstrou confiança ao afirmar em entrevista a Romário que iria "dar porrada neles", mas dentro de campo sua atuação foi apagada.

Desde os primeiros minutos, Raphinha enfrentou a hostilidade da torcida, sendo vaiado sempre que tocava na bola. Aos 38 minutos do primeiro tempo, recebeu um pontapé por trás de Tagliafico, o que gerou uma confusão generalizada entre os jogadores. Otamendi, um dos líderes da equipe argentina, provocou o brasileiro, indicando com as mãos que ele havia falado demais antes do jogo. Ainda na primeira etapa, Raphinha se irritou com o goleiro Dibu Martínez, que saiu de sua meta para discutir com o atacante. O brasileiro revidou com um encontrão, o que gerou outra confusão envolvendo jogadores de ambas as seleções. Como consequência, Raphinha recebeu um cartão amarelo.

No segundo tempo, o camisa 11 tentou reagir em campo e chegou a acertar o travessão em cobrança de falta. No entanto, a pressão imposta pelos argentinos dificultou sua atuação. Ao longo da partida, ele teve 35 ações com a bola, acertou 16 dos 25 passes que tentou, errou o único cruzamento que tentou e acertou apenas um dos dois lançamentos longos.

Nas finalizações, não conseguiu acertar o gol em nenhuma das três tentativas. Além disso, perdeu a posse de bola 11 vezes, conseguiu um corte, uma interceptação e dois desarmes. Cometeu uma falta e sofreu duas, vencendo quatro dos cinco duelos disputados. No primeiro tempo, foram 22 ações com a bola, 12 passes certos em 17 tentados, sete perdas de posse, um corte, uma falta cometida e duas sofridas, além do cartão amarelo.

O resultado foi um jogo frustrante para Raphinha, que não conseguiu transformar sua provocação pré-jogo em uma atuação decisiva dentro de campo.

