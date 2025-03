O momento ruim da Seleção Brasileira sob o comando de Dorival Júnior fez muita gente ligar o radar para os técnicos que poderiam assumir o time canarinho diante de uma possível saída do atual treinador, após vexame contra a Argentina. Um dos profissionais que foram questionados sobre a possibilidade de comandar o Brasil foi Rogério Ceni, que vem se destacando pelo Bahia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rogério Ceni durante entrevista coletiva na Arena Fonte Nova Foto: Letícia Martins/EC Bahia

No entanto, durante entrevista coletiva na última quarta-feira, após a vitória contra o Ceará pela Copa do Nordeste, Ceni deu uma resposta dura e direta para uma jornalista quando foi perguntado sobre a possibilidade de assumir o cargo na Seleção caso fosse chamado.

- O técnico da Seleção é Dorival Júnior… Nem falemos sobre esse assunto, por gentileza - respondeu o treinador antes mesmo da jornalista concluir a sentença.

continua após a publicidade

Logo depois, Ceni chegou a se desculpar para a profissional antes de continuar com a coletiva.

Vale ressaltar que Ceni conquistou seu primeiro título pelo Bahia no último final de semana, ao superar o rival Vitória na final do estadual.

Com 102 jogos à frente do Tricolor, ele é o técnico mais longevo do time no século e foi o primeiro a levar o clube a uma Libertadores depois de 36 anos.